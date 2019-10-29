Тренер «Металлурга» прокомментировал победу над «Барысом»
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Барысом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в
«Хорошая игра, много борьбы. Молодцы ребята, вратарь Стас Галимов, что выстояли. Хотел бы поблагодарить команду», — цитирует Воробьева официальный сайт «Барыса».
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)
|Станислав Галимов
|05:47
|Денис Паршин
|08:40
|Аркадий Шестаков
|09:40
|Брэндон Козун
|28:20
|Евгений Тимкин
|29:58
|Даррен Дитц(Роман Старченко, Корбан Найт)
|32:56
|Максим Матушкин(Егор Коробкин, Евгений Тимкин)
|34:01
|Деннис Расмуссен
|35:53
|Егор Яковлев
|53:35
|Эрик Тангрэди
|58:43
|Евгений Тимкин
|4
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)