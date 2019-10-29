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21:29 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Автомобилиста» приготовился к отставке перед матчем с «Барысом»

Главный тренер «Автомобилста» Андрей Мартемьянов заявил, что готов к собственной отставке из-за неудачной серии, сообщает «Р-Спорт».

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Накануне клуб из Екатеринбурга в гостях со счетом 0:3 проиграл «Сибири», потерпев седьмое подряд поражение.

«Я к отставке готов всегда, — сказал Мартемьянов на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможных переменах в клубе, вплоть до своего ухода с поста главного тренера. — Что касается обменов — будем думать. Сейчас рассматривается вариант, что один из хоккеистов поедет домой, выездную поездку с нами не будет продолжать. Будут действия однозначно».

Следующий матч «Автомобилист» проведет 31 октября в Нур-Султане против «Барыса». Казахстанский клуб сейчас идет четвертым в Восточной конференции, а российский — десятым.

Сибирь
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1029.10.2019, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 6869 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинАндрей Мартемьянов
Вратари
Харри СятериЯкуб Коварж(Якуб Коварж)
1-й период
02:46Юрки Йокипакка
06:33Ярослав Хабаров
10:29Никита Михайлов(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
2-й период
21:32Юкка Пелтола(Николай Тимашов)
3-й период
42:36Виталий Попов
42:52Вячеслав Литовченко
45:34Андрей Ермаков
58:44Данил Романцев(Виктор Комаров)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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Тренер "Автомобилиста" приготовился к отставке перед матчем с "Барысом"
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