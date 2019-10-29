Тренер «Автомобилиста» приготовился к отставке перед матчем с «Барысом»

Накануне клуб из Екатеринбурга в гостях со счетом 0:3 проиграл «Сибири», потерпев седьмое подряд поражение.
«Я к отставке готов всегда, — сказал Мартемьянов на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможных переменах в клубе, вплоть до своего ухода с поста главного тренера. — Что касается обменов — будем думать. Сейчас рассматривается вариант, что один из хоккеистов поедет домой, выездную поездку с нами не будет продолжать. Будут действия однозначно».
Следующий матч «Автомобилист» проведет 31 октября в Нур-Султане против «Барыса». Казахстанский клуб сейчас идет четвертым в Восточной конференции, а российский — десятым.