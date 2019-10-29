Московское «Динамо» победило в четвертом матче КХЛ подряд, обыграв дома «Авангард»

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственную шайбу забросил Вадим Шипачев (40-я минута).

Столичный клуб продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей, «Авангард» не может выиграть на протяжении трех встреч. Для главного тренера «Динамо» Владимира Крикунова эта победа стала 300-й в КХЛ.

«Динамо» занимает вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 29 очков в 23 матчах. Омский клуб имеет в активе 30 очков в 23 играх и находится на втором месте на Востоке.