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22:31 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» победило в четвертом матче КХЛ подряд, обыграв дома «Авангард»

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 1:0 победило омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственную шайбу забросил Вадим Шипачев (40-я минута).

Столичный клуб продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей, «Авангард» не может выиграть на протяжении трех встреч. Для главного тренера «Динамо» Владимира Крикунова эта победа стала 300-й в КХЛ.

«Динамо» занимает вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 29 очков в 23 матчах. Омский клуб имеет в активе 30 очков в 23 играх и находится на втором месте на Востоке.

В следующем матче «Динамо» примет 31 октября уфимский «Салават Юлаев», «Авангард» сыграет в пятницу дома с хабаровским «Амуром».

ХК Динамо
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 1029.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 7037 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновБоб Хартли
Вратари
Иван БочаровИгорь Бобков(Игорь Бобков)
1-й период
07:23Вячеслав Войнов
14:59Максим Афиногенов
16:21Андрей Миронов
2-й период
22:10Кирилл Лямин
32:34Игорь Полыгалов
39:56Вадим Шипачев(Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов)
3-й период
45:35Вячеслав Войнов
52:53Сергей Шумаков
55:54Свен Андригетто
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Рогачев(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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