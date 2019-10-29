Московское «Динамо» победило в четвертом матче КХЛ подряд, обыграв дома «Авангард»
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 1:0 победило омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 1:0 победило омский «Авангард» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Единственную шайбу забросил Вадим Шипачев (40-я минута).
Столичный клуб продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей, «Авангард» не может выиграть на протяжении трех встреч. Для главного тренера «Динамо» Владимира Крикунова эта победа стала 300-й в КХЛ.
«Динамо» занимает вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 29 очков в 23 матчах. Омский клуб имеет в активе 30 очков в 23 играх и находится на втором месте на Востоке.
В следующем матче «Динамо» примет 31 октября уфимский «Салават Юлаев», «Авангард» сыграет в пятницу дома с хабаровским «Амуром».
|Владимир Крикунов
|Боб Хартли
|Иван Бочаров
|Игорь Бобков(Игорь Бобков)
|07:23
|Вячеслав Войнов
|14:59
|Максим Афиногенов
|16:21
|Андрей Миронов
|22:10
|Кирилл Лямин
|32:34
|Игорь Полыгалов
|39:56
|Вадим Шипачев(Дмитрий Яшкин, Даниил Тарасов)
|45:35
|Вячеслав Войнов
|52:53
|Сергей Шумаков
|55:54
|Свен Андригетто
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андрей Рогачев(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)