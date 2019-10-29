«Спартак» одержал пятую победу подряд, обыграв «Йокерит» в матче КХЛ

В составе российской команды отличились Михаил Котляревский (9-я минута), Александр Хохлачев (9), Патрик Херсли (27) и Мартиньш Карсумс (60). У «Йокерита» шайбы забросили Ахти Оксанен (17) и Марко Анттила (20). Символическое вбрасывание перед началом встречи провел вратарь футбольного «Спартака» Александр Максименко.
Анттила забросил шайбу при игре в формате «3 на 5» и стал восьмым игроком в истории КХЛ, кому удалось сделать это. Финский хоккеист стал автором единственного гола в матче полуфинала чемпионата мира по хоккею 2019 года, в котором российская сборная уступила финнам (0:1). Нападающий был назван самым ценным игроком турнира. В текущем сезоне Анттила забросил вторую шайбу в 21 матче в КХЛ.
«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 28 очков в 24 матчах. Команда одержала пятую победу подряд. «Йокерит» располагается на седьмом месте в Западной конференции, имея в активе 25 очков в 21 матче. «Спартак» одержал над «Йокеритом» вторую победу в сезоне, 22 октября москвичи на выезде оказались сильнее со счетом 3:2, одну из шайб также забросил Анттила. В следующем матче «Спартак» примет череповецкую «Северсталь» в четверг, в тот же день «Йокерит» дома сыграет с «Локомотивом».
Ранее во вторник «Сибирь» на своем льду переиграла екатеринбургский «Автомобилист» (3:0), «Сибирь» одержала пятую победу подряд, «Автомобилист» потерпел седьмое поражение подряд. Магнитогорский «Металлург» на выезде оказался сильнее «Барыса» из Нур-Султана (2:1), казахстанский клуб потерпел третье поражение кряду. Нижегородское «Торпедо» дома победило ярославский «Локомотив» (2:1), в составе «Локомотива» первый матч провел 40-летний защитник Андрей Марков, который заключил контракт с клубом в понедельник. «Сочи» на своем льду победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1.