Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Куньлунь
13
Хоккей. НХЛ
30.10
Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
30.10
Торонто Мэйпл Ливз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
30.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
30.10
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.10
Каролина Харрикейнз
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
10
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
31
Хоккей. НХЛ
30.10
Детройт Ред Уингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Локомотив
21
Хоккей. НХЛ
30.10
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
30.10
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
30.10
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург Мг
12
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
30
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ
15Вся красота женского тенниса на WTA Finals
22:30 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» одержал пятую победу подряд, обыграв «Йокерит» в матче КХЛ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома победил «Йокерит» из Хельсинки со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 8123 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе российской команды отличились Михаил Котляревский (9-я минута), Александр Хохлачев (9), Патрик Херсли (27) и Мартиньш Карсумс (60). У «Йокерита» шайбы забросили Ахти Оксанен (17) и Марко Анттила (20). Символическое вбрасывание перед началом встречи провел вратарь футбольного «Спартака» Александр Максименко.

Анттила забросил шайбу при игре в формате «3 на 5» и стал восьмым игроком в истории КХЛ, кому удалось сделать это. Финский хоккеист стал автором единственного гола в матче полуфинала чемпионата мира по хоккею 2019 года, в котором российская сборная уступила финнам (0:1). Нападающий был назван самым ценным игроком турнира. В текущем сезоне Анттила забросил вторую шайбу в 21 матче в КХЛ.


Нажмите,
чтобы включить звук

«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 28 очков в 24 матчах. Команда одержала пятую победу подряд. «Йокерит» располагается на седьмом месте в Западной конференции, имея в активе 25 очков в 21 матче. «Спартак» одержал над «Йокеритом» вторую победу в сезоне, 22 октября москвичи на выезде оказались сильнее со счетом 3:2, одну из шайб также забросил Анттила. В следующем матче «Спартак» примет череповецкую «Северсталь» в четверг, в тот же день «Йокерит» дома сыграет с «Локомотивом».

Ранее во вторник «Сибирь» на своем льду переиграла екатеринбургский «Автомобилист» (3:0), «Сибирь» одержала пятую победу подряд, «Автомобилист» потерпел седьмое поражение подряд. Магнитогорский «Металлург» на выезде оказался сильнее «Барыса» из Нур-Султана (2:1), казахстанский клуб потерпел третье поражение кряду. Нижегородское «Торпедо» дома победило ярославский «Локомотив» (2:1), в составе «Локомотива» первый матч провел 40-летний защитник Андрей Марков, который заключил контракт с клубом в понедельник. «Сочи» на своем льду победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1.

Спартак
4:2
2:2, 1:0, 1:0
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 1029.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8123 зрителя
Главные тренеры
Олег ЗнарокЛаури Марьямяки
Вратари
Юлиус ГудачекАнтти Ниеми(Антти Ниеми, Антти Ниеми)
1-й период
08:18Михаил Котляревский(Патрик Херсли)
08:56Александр Хохлачев(Андрей Кутейкин)
09:23Оливер Лауридсен
16:24Ахти Оксанен
18:06Командный штраф
19:13Мика Ниеми
19:53Марко Анттила
2-й период
26:05Патрик Херсли(Денис Кокарев, Михаил Котляревский)
38:06Робин Ганзл
3-й период
40:00Яков Рылов
59:53Мартиньш Карсумс(Робин Ганзл)
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Вопрос о российском флаге» на Олимпиаде откладывается
Российскому боксеру присвоен статус суперчемпиона мира
СМИ сообщили о намерении ЦСКА провести два трансфера зимой
Звезду сборной России по хоккею сослали в запас в клубе НХЛ
Юрий Семин прокомментировал высказывание Роналду о «Локомотиве»
«Витесс» Слуцкого вышел во второй раунд Кубка Нидерландов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь