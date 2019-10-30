Диц: «Барыс» — это национальная команда, бренд и спортивная семья
Капитан и защитник «Барыса» Даррен Диц высказался о столичном клубе и его значимости в Казахстане, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Shaiba.
Капитан и защитник «Барыса» Даррен Диц высказался о столичном клубе и его значимости в Казахстане, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Shaiba.
«В Казахстане хоккей является очень популярным спортом. Полагаю, что «Барыс» вмещает в себя многие понятия — национальная команда, бренд и спортивная семья. Мы играем в хоккей, продвигаем здоровый образ жизни и любовь к спорту в массы. «Барыс» — единственная казахстанская команда в КХЛ, и на нас лежит большая ответственность.
Хоккей для нас — это, конечно, образ жизни. Мы приходим в него в раннем возрасте и отдаем ему лучшие годы своей жизни — детство, юность, молодость. Лишаем себя многих вещей, которые доступны простым людям, но недоступны профессиональным спортсменам. Но это наш выбор, и мы счастливы быть в хоккее.
Если говорить о команде, то никого не стал бы выделять. Более того, отмечу, что команда — это не только игроки. Это также тренеры, массажисты, администраторы, врачи. Каждый выполняет важную часть работы, чтобы команда могла хорошо и правильно функционировать, — сказал Диц.
Даррен Диц перешел в столичный клуб в 2017 году. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ он сыграл 18 матчей и набрал 12 (4+8) очков.