Диц: «Барыс» — это национальная команда, бренд и спортивная семья

«В Казахстане хоккей является очень популярным спортом. Полагаю, что «Барыс» вмещает в себя многие понятия — национальная команда, бренд и спортивная семья. Мы играем в хоккей, продвигаем здоровый образ жизни и любовь к спорту в массы. «Барыс» — единственная казахстанская команда в КХЛ, и на нас лежит большая ответственность.

Хоккей для нас — это, конечно, образ жизни. Мы приходим в него в раннем возрасте и отдаем ему лучшие годы своей жизни — детство, юность, молодость. Лишаем себя многих вещей, которые доступны простым людям, но недоступны профессиональным спортсменам. Но это наш выбор, и мы счастливы быть в хоккее.

Если говорить о команде, то никого не стал бы выделять. Более того, отмечу, что команда — это не только игроки. Это также тренеры, массажисты, администраторы, врачи. Каждый выполняет важную часть работы, чтобы команда могла хорошо и правильно функционировать, — сказал Диц.