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«Бесценная Лига» добралась до Ярославля

26 октября в Ярославле на топ-матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — СКА прошла выездная сессия медиа-клуба «Бесценная Лига».

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На прошедшей встрече медиа-клуба совместной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ участники обсудили тему воспитания и подготовки молодых спортсменов. Поговорить об учениках хоккейных школ решили потому, что в клубах КХЛ выступает много игроков, прошедших школу «Локомотива».

В перерывах матча в почетную ложу пришли старший тренер СДЮШОР «Локомотив» Иван Выдряков, а также защитник взрослой команды «Локомотив» Михаил Сидоров.

Тренер рассказал участникам медиа-клуба об уникальном подходе к воспитанию хоккеистов и обратил внимание на важность поддержки от близких людей на пути в профессиональный спорт:

У нас в Ярославле работают две хоккейные школы. Желающих очень много, мы проводим отбор, приглашая лучших. Тренеры ищут талантливых детей, начиная с детских садов. Потом — первый класс общеобразовательной школы. Так мы собираем группы. Для детей в таком возрасте очень важна поддержка родителей, которые наставляют на путь истинный. Назвать тройку лучших воспитанников ярославской школы? Это очень сложно, у нас много хороших ребят. Но если вы просите… Вратарь — Егор Подомацкий, защитник — Дмитрий Красоткин, форвард — Иван Ткаченко.
Иван Выдряков
Старший тренер СДЮШОР «Локомотив»

Михаил Сидоров, к своим 22 годам успевший выиграть Кубок Гагарина, поделился своими впечатлениями о прошедшем вечере и уникальной традиции «Бесценная Лига».

— Я пришел в хоккейную секцию в шесть лет, потому что там уже занимался мой брат, — рассказал участникам медиа-клуба Михаил. — Мама его водила, брала меня с собой. Я не особо хотел заниматься, но потом втянулся, и меня увлек этот вид спорта. Окончил хоккейную школу «Локомотива», теперь играю за нашу команду.

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Приглашение на уникальную встречу медиа-клуба получил и Бесценный болельщик ХК «Локомотив» сезона 2018/19 Никита Захаров. В конце прошлого сезона он разделил Трофей «Бесценной Лиги» с вратарем «Локомотива» Ильей Коноваловым. На этот раз Никита познакомился с Михаилом Сидоровым и еще раз поблагодарил организаторов за традицию «Бесценная Лига», когда болельщики могут встретиться с игроками своих любимых клубов.

Напомним, что онлайн-битва за Бесценные Трофеи сезона-2019/20 уже началась. Два комплекта наград лучшие игроки и болельщики клубов разделят после решающей игры финальной серии плей-офф КХЛ. Абсолютный лидер рейтинга болельщиков по результатам всего сезона отпразднует успех с хоккеистом любимого клуба на Церемонии закрытия сезона КХЛ в мае.

Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ.

Стать участниками «Бесценной Лиги» могут совершеннолетние граждане стран-участниц чемпионата КХЛ: России, Белоруссии, Казахстана, Китая.


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С 2015 Mastercard является официальным партнером мероприятий Континентальной Хоккейной Лиги: Регулярного Чемпионата и серии Плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей — Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения. Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.

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