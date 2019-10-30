«Бесценная Лига» добралась до Ярославля
26 октября в Ярославле на
26 октября в Ярославле на
На прошедшей встрече
В перерывах матча в почетную ложу пришли старший тренер СДЮШОР «Локомотив» Иван Выдряков, а также защитник взрослой команды «Локомотив» Михаил Сидоров.
Тренер рассказал участникам
У нас в Ярославле работают две хоккейные школы. Желающих очень много, мы проводим отбор, приглашая лучших. Тренеры ищут талантливых детей, начиная с детских садов. Потом — первый класс общеобразовательной школы. Так мы собираем группы. Для детей в таком возрасте очень важна поддержка родителей, которые наставляют на путь истинный. Назвать тройку лучших воспитанников ярославской школы? Это очень сложно, у нас много хороших ребят. Но если вы просите… Вратарь — Егор Подомацкий, защитник — Дмитрий Красоткин, форвард — Иван Ткаченко.
Михаил Сидоров, к своим 22 годам успевший выиграть Кубок Гагарина, поделился своими впечатлениями о прошедшем вечере и уникальной традиции «Бесценная Лига».
— Я пришел в хоккейную секцию в шесть лет, потому что там уже занимался мой брат, — рассказал участникам
Приглашение на уникальную встречу
Напомним, что
Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ.
Стать участниками «Бесценной Лиги» могут совершеннолетние граждане
С 2015 Mastercard является официальным партнером мероприятий Континентальной Хоккейной Лиги: Регулярного Чемпионата и серии
«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Они получат уникальный общий трофей — Бесценному Игроку и Бесценному Болельщику, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения. Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.