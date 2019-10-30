Спортивный директор «Автомобилиста»: Вводных по отставке Мартемьянова нет

«Автомобилист» во вторник на выезде проиграл новосибирской «Сибири» со счетом 0:3 и потерпел седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. На пресс-конференции после игры Мартемьянов заявил, что готов к своей отставке в связи с неудовлетворительными результатами команды.
«Все нормально он сказал. Ничего не заявлял. Ему задали вопрос, а он ответил, что готов к любому раскладу. Зачем начинать ворошить? Любой тренер должен быть готов к этому, это жизнь», — сказал Гросс по телефону.
В ответ на вопрос, был ли у спортивного директора и тренера разговор на этот счет, собеседник агентства ответил: «Нет. У меня нет никаких вводных от руководства. Если вы мне такой же вопрос зададите, то я отвечу так же. Меня наняли на работу, а им (руководству) уже решать, что им надо».