Спортивный директор «Автомобилиста»: Вводных по отставке Мартемьянова нет

Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист» во вторник на выезде проиграл новосибирской «Сибири» со счетом 0:3 и потерпел седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. На пресс-конференции после игры Мартемьянов заявил, что готов к своей отставке в связи с неудовлетворительными результатами команды.

«Все нормально он сказал. Ничего не заявлял. Ему задали вопрос, а он ответил, что готов к любому раскладу. Зачем начинать ворошить? Любой тренер должен быть готов к этому, это жизнь», — сказал Гросс по телефону.