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20:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Спортивный директор «Автомобилиста»: Вводных по отставке Мартемьянова нет

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Главного тренера «Автомобилиста» Андрея Мартемьянова руководство екатеринбургского клуба не призывает к отставке, но любой специалист должен быть к этому готов, заявил РИА Новости спортивный директор хоккейного клуба Олег Гросс.

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Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист» во вторник на выезде проиграл новосибирской «Сибири» со счетом 0:3 и потерпел седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. На пресс-конференции после игры Мартемьянов заявил, что готов к своей отставке в связи с неудовлетворительными результатами команды.

«Все нормально он сказал. Ничего не заявлял. Ему задали вопрос, а он ответил, что готов к любому раскладу. Зачем начинать ворошить? Любой тренер должен быть готов к этому, это жизнь», — сказал Гросс по телефону.

В ответ на вопрос, был ли у спортивного директора и тренера разговор на этот счет, собеседник агентства ответил: «Нет. У меня нет никаких вводных от руководства. Если вы мне такой же вопрос зададите, то я отвечу так же. Меня наняли на работу, а им (руководству) уже решать, что им надо».

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