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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

Доус о матче с «Барысом» в Казахстане: Всегда приятно приезжать домой

Форвард «Автомобилиста» Найджел Доус признался, что ему приятно приехать в Нур-Султан на матч с «Барысом», за который он выступал с 2011 по 2018 год.

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Источник: РИА "Новости"

Столичный клуб Доус покинул в статусе капитана. Также канадский форвард дважды участвовал на чемпионате мира в составе сборной Казахстана.

— Всегда приятно приезжать домой, это значимая часть моей жизни. Я провел здесь много времени и вырос как хоккеист в КХЛ. Скучаю по этому месту, поэтому всегда рад вернуться, — сказал Доус в интервью пресс-службе «Барыса».

— Вы продолжаете следить за командой, общаетесь с игроками?
— Да. По-моему, сейчас осталось три англоговорящих ребят, с которыми я играл в «Барысе». Иногда смотрю обзоры матчей, заброшенные шайбы — в общем, слежу за ними так же, как и новостями во всей лиге.

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Матч «Барыс» — «Автомобилист» пройдет завтра, 30 октября, и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. К этой игре хозяева подходят с серией из трех поражений, а гости — из семи. В таблице Восточной конференции «Барыс» идет четвертым с 29 очками, а «Автомобилист» с 22 баллами занимает десятое место.

В 22 матчах текущего сезона Доус набрал 14 (7+7) очков. При этом 34-летний форвард не может забить семь матчей подряд, а в трех последних играх покидал лед без очков.

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