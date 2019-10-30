Доус о матче с «Барысом» в Казахстане: Всегда приятно приезжать домой

Источник: РИА "Новости"

Столичный клуб Доус покинул в статусе капитана. Также канадский форвард дважды участвовал на чемпионате мира в составе сборной Казахстана.

— Всегда приятно приезжать домой, это значимая часть моей жизни. Я провел здесь много времени и вырос как хоккеист в КХЛ. Скучаю по этому месту, поэтому всегда рад вернуться, — сказал Доус в интервью пресс-службе «Барыса».

— Вы продолжаете следить за командой, общаетесь с игроками?

— Да. По-моему, сейчас осталось три англоговорящих ребят, с которыми я играл в «Барысе». Иногда смотрю обзоры матчей, заброшенные шайбы — в общем, слежу за ними так же, как и новостями во всей лиге.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VOj9RMTrqX8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч «Барыс» — «Автомобилист» пройдет завтра, 30 октября, и начнется в 19:30 по времени Нур-Султана. К этой игре хозяева подходят с серией из трех поражений, а гости — из семи. В таблице Восточной конференции «Барыс» идет четвертым с 29 очками, а «Автомобилист» с 22 баллами занимает десятое место.