Доус о матче с «Барысом» в Казахстане: Всегда приятно приезжать домой
Форвард «Автомобилиста» Найджел Доус признался, что ему приятно приехать в
Форвард «Автомобилиста» Найджел Доус признался, что ему приятно приехать в
Столичный клуб Доус покинул в статусе капитана. Также канадский форвард дважды участвовал на чемпионате мира в составе сборной Казахстана.
— Всегда приятно приезжать домой, это значимая часть моей жизни. Я провел здесь много времени и вырос как хоккеист в КХЛ. Скучаю по этому месту, поэтому всегда рад вернуться, — сказал Доус в интервью
— Вы продолжаете следить за командой, общаетесь с игроками?
— Да.
Матч «Барыс» — «Автомобилист» пройдет завтра, 30 октября, и начнется в 19:30 по времени
В 22 матчах текущего сезона Доус набрал 14 (7+7) очков. При этом 34-летний форвард не может забить семь матчей подряд, а в трех последних играх покидал лед без очков.