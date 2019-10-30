Минское «Динамо» проиграло «Трактору» в матче КХЛ
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минское «Динамо» на выезде уступило челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионат КХЛ.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минское «Динамо» на выезде уступило челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионат КХЛ.
Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Энвер Лисин (на 22-й и 37-й минутах), также шайбы забросили Федор Малыхин (11) и Александр Авцин (57). У гостей отличился Шэйн Принс (50).
Впервые на лед в этом сезоне КХЛ вышел форвард Виталий Кравцов, вернувшийся в «Трактор» из клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», но результативными действиями не отметился.
Минское «Динамо» потерпело девятое поражение подряд в «регулярке» и с 17 очками занимает 11-е, предпоследнее место в Западной конференции КХЛ. «Трактор» (22) идет на 10-й строчке на Востоке.
|Петерис Скудра
|Крэйг Вудкрофт
|Василий Демченко
|Юнас Энрот
|10:14
|Федор Малыхин
|21:28
|Энвер Лисин(Александр Авцин)
|22:11
|Руслан Карлин
|36:02
|Энвер Лисин(Дмитрий Калинин, Александр Авцин)
|47:53
|Юрий Сергиенко
|49:30
|Шейн Принс(Игорь Мартынов)
|56:51
|Александр Авцин(Федор Малыхин, Илья Карпухин)
|59:04
|Кирилл Готовец
|59:16
|Командный штраф
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)