Минское «Динамо» проиграло «Трактору» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Энвер Лисин (на 22-й и 37-й минутах), также шайбы забросили Федор Малыхин (11) и Александр Авцин (57). У гостей отличился Шэйн Принс (50).

Впервые на лед в этом сезоне КХЛ вышел форвард Виталий Кравцов, вернувшийся в «Трактор» из клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», но результативными действиями не отметился.

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