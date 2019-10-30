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20:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минское «Динамо» проиграло «Трактору» в матче КХЛ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минское «Динамо» на выезде уступило челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионат КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Челябинске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Энвер Лисин (на 22-й и 37-й минутах), также шайбы забросили Федор Малыхин (11) и Александр Авцин (57). У гостей отличился Шэйн Принс (50).

Впервые на лед в этом сезоне КХЛ вышел форвард Виталий Кравцов, вернувшийся в «Трактор» из клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», но результативными действиями не отметился.

Во время загрузки произошла ошибка.

Минское «Динамо» потерпело девятое поражение подряд в «регулярке» и с 17 очками занимает 11-е, предпоследнее место в Западной конференции КХЛ. «Трактор» (22) идет на 10-й строчке на Востоке.

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4:1
1:0, 2:0, 1:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 1030.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова
Главные тренеры
Петерис СкудраКрэйг Вудкрофт
Вратари
Василий ДемченкоЮнас Энрот
1-й период
10:14Федор Малыхин
2-й период
21:28Энвер Лисин(Александр Авцин)
22:11Руслан Карлин
36:02Энвер Лисин(Дмитрий Калинин, Александр Авцин)
3-й период
47:53Юрий Сергиенко
49:30Шейн Принс(Игорь Мартынов)
56:51Александр Авцин(Федор Малыхин, Илья Карпухин)
59:04Кирилл Готовец
59:16Командный штраф
Статистика
6Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
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  • Автогол
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