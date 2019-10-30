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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион заподозрил следующего соперника «Барыса» в «сливе» тренера

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru высказал мнение об игровом кризисе «Автомобилиста» и не исключил, что звезды клуба из Екатеринбурга «сплавляют» главного тренера Андрея Мартемьянова.

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Источник: РИА "Новости"

Проиграв «Сибири» со счетом 0:3, «Авто» потерпел седьмое подряд поражение. Сейчас клуб идет десятым в Восточной конференции.

— Не могу понять, что происходит в Екатеринбурге, — начал Кожевников. — У команды качественный состав, одна из лучших линий легионеров в лиге, но результаты в последнее время просто провальные. Год назад команду тащил вратарь Коварж, сейчас он не узнаваем. Как и капитан Доус, который, по идее, — один из самых опасных снайперов лиги.

— Ваша версия — что в Екатеринбурге происходит?
— Тут все просто: или народ в «Автомобилисте» играть разучился, или плавит тренера. Просто так такие серии не возникают.

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— Какая версия основная?
— Не могу поверить, что звезды «Автомобилиста» разучились играть. Значит, ближе к истине — вариант номер два.

— Как спасать ситуацию?
— Нужны резкие решения — например, бросить в кого-нибудь планшет или выставить на трансфер.


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— Согласны с тем, что при живом Дацюке капитаном «Автомобилиста» вряд ли имеет право быть Доус?
— Нет, не согласен. Доус доказывал, что может вести эту команду за собой. А вот Паша Дацюк при всем к нему уважении под грузом травм ушел в тень. Время никого не щадит.

— Ваш прогноз: как будет развиваться ситуация в «Автомобилисте»?
— Вы же знаете, что всегда происходит, когда команда в пике — на выход идет тренер. Но я надеюсь, что команда все-таки соберется, с таким-то составом.

Отметим, что завтра, 31 октября, «Авто» в гостях встретится с «Барысом» — игра в Нур-Султане начнется в 19:30. К этому матчу казахстанский клуб подходит с серией из трех поражений и на четвертом месте на «Востоке».

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