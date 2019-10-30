Олимпийский чемпион заподозрил следующего соперника «Барыса» в «сливе» тренера
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью
Проиграв «Сибири» со счетом 0:3, «Авто» потерпел седьмое подряд поражение. Сейчас клуб идет десятым в Восточной конференции.
— Не могу понять, что происходит в Екатеринбурге, — начал Кожевников. — У команды качественный состав, одна из лучших линий легионеров в лиге, но результаты в последнее время просто провальные. Год назад команду тащил вратарь Коварж, сейчас он не узнаваем. Как и капитан Доус, который, по идее, — один из самых опасных снайперов лиги.
— Ваша версия — что в Екатеринбурге происходит?
— Тут все просто: или народ в «Автомобилисте» играть разучился, или плавит тренера. Просто так такие серии не возникают.
— Какая версия основная?
— Не могу поверить, что звезды «Автомобилиста» разучились играть. Значит, ближе к истине — вариант номер два.
— Как спасать ситуацию?
— Нужны резкие решения — например, бросить в
— Согласны с тем, что при живом Дацюке капитаном «Автомобилиста» вряд ли имеет право быть Доус?
— Нет, не согласен. Доус доказывал, что может вести эту команду за собой. А вот Паша Дацюк при всем к нему уважении под грузом травм ушел в тень. Время никого не щадит.
— Ваш прогноз: как будет развиваться ситуация в «Автомобилисте»?
— Вы же знаете, что всегда происходит, когда команда в пике — на выход идет тренер. Но я надеюсь, что команда
Отметим, что завтра, 31 октября, «Авто» в гостях встретится с «Барысом» — игра в