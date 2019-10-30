Олимпийский чемпион заподозрил следующего соперника «Барыса» в «сливе» тренера

Источник: РИА "Новости"

Проиграв «Сибири» со счетом 0:3, «Авто» потерпел седьмое подряд поражение. Сейчас клуб идет десятым в Восточной конференции.

— Не могу понять, что происходит в Екатеринбурге, — начал Кожевников. — У команды качественный состав, одна из лучших линий легионеров в лиге, но результаты в последнее время просто провальные. Год назад команду тащил вратарь Коварж, сейчас он не узнаваем. Как и капитан Доус, который, по идее, — один из самых опасных снайперов лиги.

— Ваша версия — что в Екатеринбурге происходит?

— Тут все просто: или народ в «Автомобилисте» играть разучился, или плавит тренера. Просто так такие серии не возникают.

— Какая версия основная?

— Не могу поверить, что звезды «Автомобилиста» разучились играть. Значит, ближе к истине — вариант номер два.

— Как спасать ситуацию?

— Нужны резкие решения — например, бросить в кого-нибудь планшет или выставить на трансфер.



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— Согласны с тем, что при живом Дацюке капитаном «Автомобилиста» вряд ли имеет право быть Доус?

— Нет, не согласен. Доус доказывал, что может вести эту команду за собой. А вот Паша Дацюк при всем к нему уважении под грузом травм ушел в тень. Время никого не щадит.

— Ваш прогноз: как будет развиваться ситуация в «Автомобилисте»?

— Вы же знаете, что всегда происходит, когда команда в пике — на выход идет тренер. Но я надеюсь, что команда все-таки соберется, с таким-то составом.