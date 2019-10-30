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22:37 (мск), источник: ТАСС

СКА в 13-й раз подряд победил в гостях «Витязь» в матчах КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 30 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА в серии буллитов победил подольский «Витязь» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Победный буллит забросил Владимир Ткачев. В составе «Витязя» отличились Святослав Гребенщиков (2-я минута) и Миро Аалтонен (26), у СКА шайбы забросили Антон Бурдасов (18) и Евгений Кетов (51).

«Витязь» не может дома победить СКА на протяжении 13 матчей подряд, в последний раз подмосковный клуб оказывался сильнее 15 января 2009 года (5:4). Соперники встретились во второй раз в этом сезоне, в первом матче «Витязь» на выезде обыграл СКА со счетом 4:2. «Витязь» проиграл пятый матч кряду.

СКА располагается на втором месте в Западной конференции, имея в активе 30 очков после 25 матчей. «Витязь» занимает третье место в Западной конференции, имея в активе 32 очка после 23 матчей. В следующем туре СКА примет ярославский «Локомотив» в субботу, в тот же день «Витязь» дома сыграет с череповецкой «Северсталью».

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Ранее в среду челябинский «Трактор» на своем ль.

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иги (НХЛ) провел Виталий Кравцов, не отметившись результативными действиями. Минское «Динамо» потерпело девятое поражение подряд, последнюю победу в лиге «Динамо» одержало дома над «Трактором» (5:3).

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Нижнекамский «Нефтехимик» дома победил «Амур» (4:3 Б) и одержал седьмую победу подряд, улучшив клубный рекорд в КХЛ. «Амур» не может победить «Нефтехимик» в гостях на протяжении восьми встреч подряд, последний раз «Амур» одержал выездную победу 23 декабря 2011 года (6:4). Нападающий «Амура» Владислав Ушенин провел 300-й матч в КХЛ.

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Казанский «Ак Барс» дома победил владивостокский «Адмирал» (2:0), «Ак Барс» стал первым клубом, проведшим 800 матчей в КХЛ, вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов продлил «сухую» серию до 145 минут 25 секунд (два полных матча) и отметился голевой передачей в эпизоде со второй заброшенной шайбой.

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