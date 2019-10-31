Лига потеряла шайбы

Источник: Коммерсантъ

Меры, которые должны были поднять результативность в Континентальной хоккейной лиге — «либерализация» фиксации голов и переход на более компактные площадки, — пока не приносят плоды. Через два месяца после старта регулярного чемпионата она недотягивает даже до показателей прошлого сезона, не говоря уже о показателях Национальной хоккейной лиги, куда летом уехала очередная порция заметных форвардов из КХЛ.

Одной из самых любопытных цифр по итогам первых двух месяцев очередного чемпионата КХЛ можно считать среднюю результативность в матчах лиги. На вчерашний день она составляла 4,62 шайбы за игру.

Любопытной цифру делает контекст. На протяжении нескольких лет тема относительно низкой, по крайней мере в сравнении с НХЛ (см. справку), результативности выглядела довольно актуальной для лиги. В этом не было ничего странного: большое количество заброшенных шайб, как считается, повышает зрелищность, а следовательно, востребованность матчей. В минувшее межсезонье КХЛ приняла беспрецедентные меры, которые, по идее, должны были помочь решить проблему.

Средняя результативность 10 последних регулярных чемпионатов КХЛ и НХЛ Сезон Рез-ть в НХЛ Рез-ть в КХЛ 2010/11 5.59 5.57 2011/12 5.47 5.28 2012/13 5.44 5.33 2013/14 5.49 4.98 2014/15 5.46 5.25 2015/16 5.42 4.95 2016/17 5.53 4.95 2017/18 5.94 4.90 2018/19 6.03 4.96 2019/20 6.16 4.62

Первый их блок касался судейства. В правила внесли целый ряд изменений, а основные среди них были призваны облегчить жизнь атакующим игрокам и усложнить обороняющимся. Речь в первую очередь идет о «либерализации» пунктов, связанных с фиксацией голов. До нынешнего сезона в КХЛ практически никогда не засчитывали голы после рикошета от партнера бросающего игрока. Теперь рикошеты не являются поводом для отмены взятия ворот, за исключением ситуаций с намеренным ударом по шайбе коньком. Кроме того, хоккеистам атакующей команды разрешили находиться в площади ворот, не создавая помех голкиперу. Это тоже принцип, применяемый в НХЛ.

Второй блок заключается в следовании рекомендациям Международной федерации хоккея (IIHF), которая также попала под североамериканское влияние. Со следующего десятилетия она собирается проводить свои соревнования исключительно на площадках так называемого канадского размера.



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На элитном уровне существует три типа хоккейных коробок. Они отличаются друг от друга по ширине. Наиболее широкие, 30 м — «европейские», чуть уже, 28 м — «финские». Ширина «канадских» площадок, то есть тех, на которых играются матчи НХЛ, — 26 м. Предполагается, что компактность обеспечивает больше возможностей для бросков по воротам и в принципе выходов на потенциально голевую позицию. В КХЛ еще недавно доминировали классические «европейские» площадки. Однако перед этим сезоном сразу половина из 24 клубов перешла на меньшие по размерам. В итоге на «европейских» площадках сейчас принимают соперников лишь семь команд.

Между тем пока меры не дали ожидаемых плодов. Наоборот, если средняя результативность в НХЛ в этом сезоне пережила очередной скачок, то средняя результативность в КХЛ не то что недотянула до отметки пять голов (в последний раз в регулярном первенстве лига перекрыла ее пять лет назад), а упала даже в сравнении с предыдущим чемпионатом. При этом много — больше трех голов за матч — забивают сейчас лишь два клуба, возглавляющие сводную таблицу «регулярки» ЦСКА и «Ак Барс». И падение заставляет вспомнить не о корректировках правил и размеров коробок, а кое о чем другом.

В текущем десятилетии лучшим снайперам КХЛ нередко удавалось даже обгонять по среднему числу заброшенных за игру шайб лучших снайперов НХЛ. Но очевидно, что больше звезд, в том числе ориентированных на атаку, выступает все-таки в Северной Америке. И значительная часть из них — выходцы из КХЛ. А этим летом там оказался очередной отряд отечественных хоккеистов, некоторые из них имели отличную статистику. Илья Михеев, который перебрался из «Авангарда» в «Торонто Мейпл Лифс», замкнул снайперскую топ-десятку по итогам прошлого регулярного чемпионата с 23 шайбами. На три меньше него забросил Николай Прохоркин из СКА, отправившийся в «Лос-Анджелес Кингс». У его одноклубника Никиты Гусева, теперь игрока «Нью-Джерси Девилс», в активе было 17 голов, зато ему не было равных в умении ассистировать партнерам — 64 передачи. «Компенсация» из НХЛ была, несомненно, скромнее. В снайперскую десятку регулярного первенства КХЛ входит только один хоккеист, поменявший на нее североамериканскую лигу, — это забивший десять голов финн Йори Лехтеря, игравший, перед тем как подписать контракт со СКА, за «Филадельфия Флайерс».