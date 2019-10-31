Анонс матча «Барыс» — «Автомобилист»
31 октября столичный «Барыс» сыграет на своей площадке с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщает Prosports.kz со ссылкой на
31 октября столичный «Барыс» сыграет на своей площадке с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщает Prosports.kz со ссылкой на
Барысовцы неудачно открыли домашнюю серию, уступив во вторник магнитогорскому «Металлургу» — 1:2. Автором единственной шайбы стал Даррен Диц. Роман Старченко сделал результативную передачу — форвард достиг отметки в 300 очков в КХЛ. «Барыс» потерпел третье поражение подряд с учетом неудач в Казани и Ярославле. В таблице Восточной конференции «Барыс» располагается на четвертой строчке, имея в активе 29 очков в 22 играх. В списке травмированных игроков находятся нападающие Талгат Жайлауов и Ииро Пакаринен, защитник Виктор Сведберг.
«Автомобилист» здорово начал сезон и некоторое время лидировал в Восточной конференции. Однако в октябре екатеринбуржцы потерпели восемь поражений и вылетели из зоны
Матч «Барыс» — «Автомобилист» начнется в 19:30 по времени