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12:58 (мск), источник: Prosports.kz

Анонс матча «Барыс» — «Автомобилист»

31 октября столичный «Барыс» сыграет на своей площадке с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщает Prosports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба «Барыс».

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Неделя 10, 31.10.2019, 16:30

Барыс-Автомобилист-

Барысовцы неудачно открыли домашнюю серию, уступив во вторник магнитогорскому «Металлургу» — 1:2. Автором единственной шайбы стал Даррен Диц. Роман Старченко сделал результативную передачу — форвард достиг отметки в 300 очков в КХЛ. «Барыс» потерпел третье поражение подряд с учетом неудач в Казани и Ярославле. В таблице Восточной конференции «Барыс» располагается на четвертой строчке, имея в активе 29 очков в 22 играх. В списке травмированных игроков находятся нападающие Талгат Жайлауов и Ииро Пакаринен, защитник Виктор Сведберг.

«Автомобилист» здорово начал сезон и некоторое время лидировал в Восточной конференции. Однако в октябре екатеринбуржцы потерпели восемь поражений и вылетели из зоны плей-офф. Во вторник в Новосибирске команда Андрея Мартемьянова уступила местной «Сибири» — 0:3. Якуб Коварж отразил 31 бросок, третья шайба влетела в пустые ворота на последних минутах. В последних пяти матчах «Автомобилист» забросил лишь 3 шайбы. В таблице Восточной конференции команда опустилась на последнее, 12-е место — 22 очка в 22 играх. В списке травмированных — вратарь Владислав Гросс и нападающий Евгений Мозер.

Матч «Барыс» — «Автомобилист» начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

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