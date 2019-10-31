Анонс матча «Барыс» — «Автомобилист»

Барысовцы неудачно открыли домашнюю серию, уступив во вторник магнитогорскому «Металлургу» — 1:2. Автором единственной шайбы стал Даррен Диц. Роман Старченко сделал результативную передачу — форвард достиг отметки в 300 очков в КХЛ. «Барыс» потерпел третье поражение подряд с учетом неудач в Казани и Ярославле. В таблице Восточной конференции «Барыс» располагается на четвертой строчке, имея в активе 29 очков в 22 играх. В списке травмированных игроков находятся нападающие Талгат Жайлауов и Ииро Пакаринен, защитник Виктор Сведберг.

«Автомобилист» здорово начал сезон и некоторое время лидировал в Восточной конференции. Однако в октябре екатеринбуржцы потерпели восемь поражений и вылетели из зоны плей-офф. Во вторник в Новосибирске команда Андрея Мартемьянова уступила местной «Сибири» — 0:3. Якуб Коварж отразил 31 бросок, третья шайба влетела в пустые ворота на последних минутах. В последних пяти матчах «Автомобилист» забросил лишь 3 шайбы. В таблице Восточной конференции команда опустилась на последнее, 12-е место — 22 очка в 22 играх. В списке травмированных — вратарь Владислав Гросс и нападающий Евгений Мозер.