«Сибирь» одержала шестую победу подряд в КХЛ, обыграв дома ЦСКА
ТАСС, 31 октября. Новосибирская «Сибирь» дома победила ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 31 октября. Новосибирская «Сибирь» дома победила ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе новосибирской команды отличились Юусо Пуустинен (20-я минута) и Владимир Первушин (32). У ЦСКА шайбу забросил Вей Линден (20).
Новосибирский клуб одержал шестую победу подряд. Последний раз «Сибирь» побеждала ЦСКА 20 октября 2016 года (3:2 Б), уступив в последующих пяти встречах. Армейцы потерпели второе поражение в трех последних матчах и не могут победить в основное время на протяжении трех встреч.
«Сибирь» набрала 32 очка в 22 матчах и занимает третье место турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. ЦСКА лидирует в таблице Западной конференции, записав в актив 37 очков в 23 матчах.
В следующем матче «Сибирь» встретится 3 ноября на выезде с магнитогорским «Металлургом». ЦСКА днем ранее сыграет в гостях с «Барысом» из
|Николай Заварухин
|Игорь Никитин
|Харри Сятери
|Илья Сорокин
|08:36
|Александр Попов
|10:01
|Богдан Киселевич
|17:47
|Юрки Йокипакка
|19:13
|Линден Вей(Михаил Григоренко, Кирилл Капризов)
|19:32
|Юусо Пуустинен(Никита Михайлов)
|31:27
|Владимир Первушин(Александр Торченюк)
|44:16
|Линден Вей
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)