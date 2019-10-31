«Сибирь» одержала шестую победу подряд в КХЛ, обыграв дома ЦСКА

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе новосибирской команды отличились Юусо Пуустинен (20-я минута) и Владимир Первушин (32). У ЦСКА шайбу забросил Вей Линден (20).

Новосибирский клуб одержал шестую победу подряд. Последний раз «Сибирь» побеждала ЦСКА 20 октября 2016 года (3:2 Б), уступив в последующих пяти встречах. Армейцы потерпели второе поражение в трех последних матчах и не могут победить в основное время на протяжении трех встреч.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_94f549785493c773e7fc0425342e7480_hd/2_3404103893/268c3db5b887b33e6974a23a85914919/4728210621?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сибирь» набрала 32 очка в 22 матчах и занимает третье место турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. ЦСКА лидирует в таблице Западной конференции, записав в актив 37 очков в 23 матчах.