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18:06 (мск), источник: ТАСС

«Сибирь» одержала шестую победу подряд в КХЛ, обыграв дома ЦСКА

ТАСС, 31 октября. Новосибирская «Сибирь» дома победила ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе новосибирской команды отличились Юусо Пуустинен (20-я минута) и Владимир Первушин (32). У ЦСКА шайбу забросил Вей Линден (20).

Новосибирский клуб одержал шестую победу подряд. Последний раз «Сибирь» побеждала ЦСКА 20 октября 2016 года (3:2 Б), уступив в последующих пяти встречах. Армейцы потерпели второе поражение в трех последних матчах и не могут победить в основное время на протяжении трех встреч.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сибирь» набрала 32 очка в 22 матчах и занимает третье место турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. ЦСКА лидирует в таблице Западной конференции, записав в актив 37 очков в 23 матчах.

В следующем матче «Сибирь» встретится 3 ноября на выезде с магнитогорским «Металлургом». ЦСКА днем ранее сыграет в гостях с «Барысом» из Нур-Султана.

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2:1
1:1, 1:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1031.10.2019, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 7420 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинИгорь Никитин
Вратари
Харри СятериИлья Сорокин
1-й период
08:36Александр Попов
10:01Богдан Киселевич
17:47Юрки Йокипакка
19:13Линден Вей(Михаил Григоренко, Кирилл Капризов)
19:32Юусо Пуустинен(Никита Михайлов)
2-й период
31:27Владимир Первушин(Александр Торченюк)
3-й период
44:16Линден Вей
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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