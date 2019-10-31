«Барыс» проиграл после победной шайбы Доуса и продлил серию поражений до четырех матчей

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей, капитаном которых является натурализованный форвард сборной Казахстана Найджел Доус.
На первый перерыв команды ушли при счете 0:1 — хоккеисты «Автомобилиста» на седьмой минуте реализовали большинство. На 26-й минуте Егор Шалапов сравнял счет. Под занавес второго периода гости снова повели. Но едва команды вышли на лед в третьей 20-минутке, Аркадий Шестаков сделал 2:2. На 50-й минуте Павел Дацюк в большинстве поразил ворота Хенрика Карлссона. Но спустя еще шесть минут капитан казахстанцев Даррен Диц снова вернул ничью — 3:3. В итоге команды не смогли выявить победителя в основное время. А победной же стала шайба Доуса, он отличился в начале овертайма.
Таким образом, «Барыс» продлил серию поражений до четырех матчей. Российский же клуб прервал свою семиматчевую проигрышную серию.
Следующий матч столичная команда проведет на своем льду в субботу, 2 ноября, против ЦСКА.