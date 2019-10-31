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19:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл после победной шайбы Доуса и продлил серию поражений до четырех матчей

ХК «Барыс» потерпел поражение от «Автомобилиста» (Екатеринбург) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей, капитаном которых является натурализованный форвард сборной Казахстана Найджел Доус.

На первый перерыв команды ушли при счете 0:1 — хоккеисты «Автомобилиста» на седьмой минуте реализовали большинство. На 26-й минуте Егор Шалапов сравнял счет. Под занавес второго периода гости снова повели. Но едва команды вышли на лед в третьей 20-минутке, Аркадий Шестаков сделал 2:2. На 50-й минуте Павел Дацюк в большинстве поразил ворота Хенрика Карлссона. Но спустя еще шесть минут капитан казахстанцев Даррен Диц снова вернул ничью — 3:3. В итоге команды не смогли выявить победителя в основное время. А победной же стала шайба Доуса, он отличился в начале овертайма.

Таким образом, «Барыс» продлил серию поражений до четырех матчей. Российский же клуб прервал свою семиматчевую проигрышную серию.

Следующий матч столичная команда проведет на своем льду в субботу, 2 ноября, против ЦСКА.

Барыс
3:4ОТ
0:1, 1:1, 2:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1031.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 8196 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАндрей Мартемьянов
Вратари
Хенрик Карлссон(Эдвард Паскуале)Якуб Коварж
1-й период
06:09Командный штраф
06:22Джефф Плэтт(Брукс Мэйсек, Алексей Василевский)
13:29Павел Дацюк
16:25Павел Акользин
2-й период
25:14Егор Шалапов
30:05Эрик Тангрэди
30:05Рафаэль Батыршин
30:50Командный штраф
38:51Даррен Дитц
39:18Брукс Мэйсек(Джефф Плэтт, Найджел Доус)
3-й период
40:47Аркадий Шестаков(Эрик Тангрэди, Дастин Бойд)
49:17Егор Шалапов
49:48Павел Дацюк
50:55Алексей Василевский
55:04Даррен Дитц(Алексей Маклюков, Корбан Найт)
57:10Павел Дацюк
Овертайм
60:00Эрик Тангрэди
60:00Алексей Василевский
60:40Найджел Доус(Ефим Гуркин, Якуб Коварж)
Статистика
12Штрафное время12
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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