Канадец вырубил двух русских хоккеистов за минуту. Хант снова беспределит в КХЛ
«Куньлунь» на выезде играет с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. После первого периода китайская команда ведет со счетом 1:0.
«Куньлунь» на выезде играет с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. После первого периода китайская команда ведет со счетом 1:0.
На 4-й минуте матча тафгай «Куньлуня» Гарент Хант сначала жестко сыграл против капитана «Торпедо» Дениса Баранцева, а затем подрался с защитником «Торпедо» Михаилом Орловым.
Уезжая на скамейку для оштрафованных, тафгай пытался окриками запугать соперников. Форвард «Куньлуня» Итан Уэрек на повышенных тонах разговаривал с находящимся на скамейке запасных игроком «Торпедо».