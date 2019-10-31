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20:37 (мск), источник: Sport24

Канадец вырубил двух русских хоккеистов за минуту. Хант снова беспределит в КХЛ

«Куньлунь» на выезде играет с «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. После первого периода китайская команда ведет со счетом 1:0.

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Во время загрузки произошла ошибка.

На 4-й минуте матча тафгай «Куньлуня» Гарент Хант сначала жестко сыграл против капитана «Торпедо» Дениса Баранцева, а затем подрался с защитником «Торпедо» Михаилом Орловым.

Уезжая на скамейку для оштрафованных, тафгай пытался окриками запугать соперников. Форвард «Куньлуня» Итан Уэрек на повышенных тонах разговаривал с находящимся на скамейке запасных игроком «Торпедо».

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