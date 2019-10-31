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20:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы атаковали и угрожали»: Андрей Скабелка — о поражениях «Барыса» и своих эмоциях от игры

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча с «Автомобилистом» в КХЛ рассказал на пресс-конференции о том, что его радует в игре подопечных, несмотря на поражение, передает корреспондент Vesti.kz.

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Напомним, столичная команда трижды отыгрывалась по ходу встречи, но все же проиграла в овертайме со счетом 3:4.

— Можно сказать, что вы угадали с вратарем?

— Я не знаю, что вам ответить… Попали или не попали. Паскуэле играл много, у Карлссона было повреждение. Хенрик сказал, что готов. Мы проигрывали и рассчитывали на Хенрика. Не знаю… Я вратарей не обсуждаю. Мы не угадываем, мы готовимся к матчу. В том числе, и с тренером по вратарям, и принимаем решение.

— Андрей Владимирович, полмесяца у «Барыса» не было чистых побед… Либо выигрыш в овертайме, а в последних матчах и вовсе их не знаем. Это запланированный спад?


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— Последние три игры — лучшие в этом месяце. Мы хуже играли и брали очки. А сейчас мы здорово играли со всеми соперниками. И в Казани мы отличный матч провели. И здесь с Магнитогорском, и сегодня. Не взяли очки… Так бывает. Никакого спада нет. Ребята в хорошей физической форме.

Мы хорошо играем, мы здорово играем, но мы не довольны тем, что мы не выигрываем. Команда в хорошем тонусе. Нет никакого спада. Вы видели какие сегодня были эмоции два периода. Мы играли и атаковали. Угрожали. Тут нет никаких проблем. Есть проблема в наборе очков. Мы на одну шайбу пропускаем больше, чем соперник.

В Восточной конференции такая плотность, что любое очко… Еще раз говорю. Команда достаточно ровные. «Автомобилист» сейчас на 12 месте… Это не значит, что они аутсайдеры. Еще месяц они на первом месте шли. Лично мне сама игра нравится. Мне не нравится, что мы не набираем очков.

— Сегодня Шестаков играл с Бойдом и Акользиным. Забросил шайбу. Может быть, всех нападающих с Дастином заиграть? Все с ним забивают.

— Хорошо, мы учтем (смеется).

Напомним, следующий матч «Барыс» снова проведет на своем льду — 2 ноября примут московский ЦСКА.

Барыс
3:4ОТ
0:1, 1:1, 2:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1031.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 8196 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАндрей Мартемьянов
Вратари
Хенрик Карлссон(Эдвард Паскуале)Якуб Коварж
1-й период
06:09Командный штраф
06:22Джефф Плэтт(Брукс Мэйсек, Алексей Василевский)
13:29Павел Дацюк
16:25Павел Акользин
2-й период
25:14Егор Шалапов
30:05Эрик Тангрэди
30:05Рафаэль Батыршин
30:50Командный штраф
38:51Даррен Дитц
39:18Брукс Мэйсек(Джефф Плэтт, Найджел Доус)
3-й период
40:47Аркадий Шестаков(Эрик Тангрэди, Дастин Бойд)
49:17Егор Шалапов
49:48Павел Дацюк
50:55Алексей Василевский
55:04Даррен Дитц(Алексей Маклюков, Корбан Найт)
57:10Павел Дацюк
Овертайм
60:00Эрик Тангрэди
60:00Алексей Василевский
60:40Найджел Доус(Ефим Гуркин, Якуб Коварж)
Статистика
12Штрафное время12
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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