«Мы атаковали и угрожали»: Андрей Скабелка — о поражениях «Барыса» и своих эмоциях от игры

Напомним, столичная команда трижды отыгрывалась по ходу встречи, но все же проиграла в овертайме со счетом 3:4.

— Можно сказать, что вы угадали с вратарем?

— Я не знаю, что вам ответить… Попали или не попали. Паскуэле играл много, у Карлссона было повреждение. Хенрик сказал, что готов. Мы проигрывали и рассчитывали на Хенрика. Не знаю… Я вратарей не обсуждаю. Мы не угадываем, мы готовимся к матчу. В том числе, и с тренером по вратарям, и принимаем решение.

— Андрей Владимирович, полмесяца у «Барыса» не было чистых побед… Либо выигрыш в овертайме, а в последних матчах и вовсе их не знаем. Это запланированный спад?



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— Последние три игры — лучшие в этом месяце. Мы хуже играли и брали очки. А сейчас мы здорово играли со всеми соперниками. И в Казани мы отличный матч провели. И здесь с Магнитогорском, и сегодня. Не взяли очки… Так бывает. Никакого спада нет. Ребята в хорошей физической форме.

Мы хорошо играем, мы здорово играем, но мы не довольны тем, что мы не выигрываем. Команда в хорошем тонусе. Нет никакого спада. Вы видели какие сегодня были эмоции два периода. Мы играли и атаковали. Угрожали. Тут нет никаких проблем. Есть проблема в наборе очков. Мы на одну шайбу пропускаем больше, чем соперник.

В Восточной конференции такая плотность, что любое очко… Еще раз говорю. Команда достаточно ровные. «Автомобилист» сейчас на 12 месте… Это не значит, что они аутсайдеры. Еще месяц они на первом месте шли. Лично мне сама игра нравится. Мне не нравится, что мы не набираем очков.

— Сегодня Шестаков играл с Бойдом и Акользиным. Забросил шайбу. Может быть, всех нападающих с Дастином заиграть? Все с ним забивают.

— Хорошо, мы учтем (смеется).