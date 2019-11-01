Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев» и одержало пятую победу подряд в КХЛ

В составе «Динамо» шайбы забросили Вячеслав Кулемин (17), Дмитрий Яшкин (24), Даниил Тарасов (37) и Иван Полыгалов (39). У «Салавата Юлаева» отличился Григорий Панин (42). Капитан «Динамо» Вадим Шипачев, отметившийся результативной передачей в эпизоде с голом Тарасова, набрал очки в шестом матче подряд, Яшкин и Тарасов продлили свои результативные серии до пяти встреч.
«Динамо» одержало пятую подряд победу и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко после 24 матчей. «Салават Юлаев» идет пятым в таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков после 24 встреч.
В следующем матче подопечные Владимира Крикунова на выезде сыграют с омским «Авангардом», а «Салават Юлаев» на домашней площадке примет «Динамо» из Минска. Обе встречи пройдут 3 ноября.
В других матчах игрового дня нижегородское «Торпедо» дома уступило пекинскому «Куньлуню» (1:2), а ярославский «Локомотив» в гостях обыграл хельсинкский «Йокерит» (4:1). «Куньлунь» одержал пятую подряду подряд в КХЛ и обновил клубный рекорд по этому показателю.