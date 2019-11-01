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31 октября, источник: ТАСС

Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев» и одержало пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» шайбы забросили Вячеслав Кулемин (17), Дмитрий Яшкин (24), Даниил Тарасов (37) и Иван Полыгалов (39). У «Салавата Юлаева» отличился Григорий Панин (42). Капитан «Динамо» Вадим Шипачев, отметившийся результативной передачей в эпизоде с голом Тарасова, набрал очки в шестом матче подряд, Яшкин и Тарасов продлили свои результативные серии до пяти встреч.

«Динамо» одержало пятую подряд победу и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко после 24 матчей. «Салават Юлаев» идет пятым в таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков после 24 встреч.

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В следующем матче подопечные Владимира Крикунова на выезде сыграют с омским «Авангардом», а «Салават Юлаев» на домашней площадке примет «Динамо» из Минска. Обе встречи пройдут 3 ноября.

В других матчах игрового дня нижегородское «Торпедо» дома уступило пекинскому «Куньлуню» (1:2), а ярославский «Локомотив» в гостях обыграл хельсинкский «Йокерит» (4:1). «Куньлунь» одержал пятую подряду подряд в КХЛ и обновил клубный рекорд по этому показателю.

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4:1
1:0, 3:0, 0:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 1031.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 6890 зрителей
Главные тренеры
Владимир КрикуновНиколай Цулыгин
Вратари
Иван БочаровЮха Метсола(Андрей Кареев)
1-й период
03:46Даниил Тарасов
07:55Владислав Ефремов
09:48Алексей II Семенов
13:48Сакари Маннинен
16:31Вячеслав Кулемин(Дмитрий Моисеев)
17:09Владислав Ефремов
17:09Артем Сергеев
2-й период
23:56Дмитрий Яшкин(Даниил Тарасов, Андрей Миронов)
26:15Кирилл Лямин
31:28Андрей I Алексеев
36:50Даниил Тарасов(Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев)
37:14Григорий Панин
38:41Игорь Полыгалов(Кирилл Лямин, Владимир Брюквин)
39:44Кирилл Лямин
3-й период
41:39Григорий Панин(Дмитрий Кугрышев, Никита Сошников)
59:13Линус Умарк
Статистика
12Штрафное время10
4Игра в большинстве5
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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