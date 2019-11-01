Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев» и одержало пятую победу подряд в КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Динамо» шайбы забросили Вячеслав Кулемин (17), Дмитрий Яшкин (24), Даниил Тарасов (37) и Иван Полыгалов (39). У «Салавата Юлаева» отличился Григорий Панин (42). Капитан «Динамо» Вадим Шипачев, отметившийся результативной передачей в эпизоде с голом Тарасова, набрал очки в шестом матче подряд, Яшкин и Тарасов продлили свои результативные серии до пяти встреч.

«Динамо» одержало пятую подряд победу и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко после 24 матчей. «Салават Юлаев» идет пятым в таблице Восточной конференции, имея в активе 29 очков после 24 встреч.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_8dbe5c4b4b233fc94435f14fd52d9042_hd/2_9956521191/8ffb8b03454cdce254256c7aff2d17f7/4728230371?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче подопечные Владимира Крикунова на выезде сыграют с омским «Авангардом», а «Салават Юлаев» на домашней площадке примет «Динамо» из Минска. Обе встречи пройдут 3 ноября.