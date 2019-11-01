«Это давило и влияло на команду». Доус прокомментировал победу над «Барысом»

Напомним, матч прошел в Нур-Султане и завершился победой в овертайме команды из Екатеринбурга, которая до этого не могла выиграть в семи матчах подряд. Доус забросил победную шайбу. «Барыс» же продлил серию поражений до четырех игр.

«Качели весь матч, мы хорошо начали, во втором периоде добавил “Барыс”, а в третьем отрезке были примерно равны. Рад, что нам удалось прервать череду поражений, это давило и влияло на команду. Но, несмотря на победу, нам еще многое предстоит исправить, чтобы играть лучше, впереди ещё столько матчей, где также нужна победа, а для этого еще не мало компонентов в игре, которые нужно улучшить», — цитирует Доуса сайт КХЛ.