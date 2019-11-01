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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Это давило и влияло на команду». Доус прокомментировал победу над «Барысом»

Он стал автором победной шайбы в составе «Автомобилиста».

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Источник: РИА "Новости"

Капитан «Автомобилиста», игрок национальной сборной Казахстана Найджел Доус, комментируя победу над «Барысом», отметил, что предыдущая серия поражений давила на его команду.

Напомним, матч прошел в Нур-Султане и завершился победой в овертайме команды из Екатеринбурга, которая до этого не могла выиграть в семи матчах подряд. Доус забросил победную шайбу. «Барыс» же продлил серию поражений до четырех игр.

«Качели весь матч, мы хорошо начали, во втором периоде добавил “Барыс”, а в третьем отрезке были примерно равны. Рад, что нам удалось прервать череду поражений, это давило и влияло на команду. Но, несмотря на победу, нам еще многое предстоит исправить, чтобы играть лучше, впереди ещё столько матчей, где также нужна победа, а для этого еще не мало компонентов в игре, которые нужно улучшить», — цитирует Доуса сайт КХЛ.

Барыс
3:4ОТ
0:1, 1:1, 2:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1031.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 8196 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАндрей Мартемьянов
Вратари
Хенрик Карлссон(Эдвард Паскуале)Якуб Коварж
1-й период
06:09Командный штраф
06:22Джефф Плэтт(Алексей Василевский, Брукс Мэйсек)
13:29Павел Дацюк
16:25Павел Акользин
2-й период
25:14Егор Шалапов
30:05Эрик Тангрэди
30:05Рафаэль Батыршин
30:50Командный штраф
38:51Даррен Дитц
39:18Брукс Мэйсек(Найджел Доус, Джефф Плэтт)
3-й период
40:47Аркадий Шестаков(Дастин Бойд, Эрик Тангрэди)
49:17Егор Шалапов
49:48Павел Дацюк
50:55Алексей Василевский
55:04Даррен Дитц(Алексей Маклюков, Корбан Найт)
57:10Павел Дацюк
Овертайм
60:00Эрик Тангрэди
60:00Алексей Василевский
60:40Найджел Доус(Ефим Гуркин, Якуб Коварж)
Статистика
12Штрафное время12
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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