Минское «Динамо» проведет гостевой матч чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга»
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Динамо-Минск» проведет сегодня гостевой матч чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга», сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Динамо-Минск» проведет сегодня гостевой матч чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча на «Арена-Металлург» начнется в 17.00.
На счету минского «Динамо» девять поражений подряд, «зубры» в последней встрече уступили челябинскому «Трактору» (1:4). В турнирной таблице Западной конференции минская команда занимает предпоследнее 11-е место. Подопечные Крэйга Вудкрофта набрали 17 очков в 22 встречах.
Магнитогорский «Металлург» расположился на 8-й позиции Восточной конференции. У клуба в активе 25 очков по итогам 24 матчей.
Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции московский ЦСКА, у которого 37 очков в 23 противостояниях. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского «Ак Барса» на счету 37 баллов после 23 игр.
Завершится очередная гостевая серия минчан 3 ноября в Уфе встречей с «Салаватом Юлаевым».