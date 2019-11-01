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15:42 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проведет гостевой матч чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга»

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Динамо-Минск» проведет сегодня гостевой матч чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Instagram

Встреча на «Арена-Металлург» начнется в 17.00.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 10, 1.11.2019, 17:00

Металлург Мг-Динамо Мн-

На счету минского «Динамо» девять поражений подряд, «зубры» в последней встрече уступили челябинскому «Трактору» (1:4). В турнирной таблице Западной конференции минская команда занимает предпоследнее 11-е место. Подопечные Крэйга Вудкрофта набрали 17 очков в 22 встречах.

Магнитогорский «Металлург» расположился на 8-й позиции Восточной конференции. У клуба в активе 25 очков по итогам 24 матчей.

Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции московский ЦСКА, у которого 37 очков в 23 противостояниях. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского «Ак Барса» на счету 37 баллов после 23 игр.

Завершится очередная гостевая серия минчан 3 ноября в Уфе встречей с «Салаватом Юлаевым».

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