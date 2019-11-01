Минское «Динамо» проведет гостевой матч чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга»

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Встреча на «Арена-Металлург» начнется в 17.00.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 10, 1.11.2019, 17:00 Металлург Мг - Динамо Мн -

На счету минского «Динамо» девять поражений подряд, «зубры» в последней встрече уступили челябинскому «Трактору» (1:4). В турнирной таблице Западной конференции минская команда занимает предпоследнее 11-е место. Подопечные Крэйга Вудкрофта набрали 17 очков в 22 встречах.

Магнитогорский «Металлург» расположился на 8-й позиции Восточной конференции. У клуба в активе 25 очков по итогам 24 матчей.

Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции московский ЦСКА, у которого 37 очков в 23 противостояниях. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского «Ак Барса» на счету 37 баллов после 23 игр.