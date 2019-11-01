Голеадор или подносчик снарядов? Зачем «Барыс» подписал экс-игрока сборной Швеции

В первую очередь, главный вопрос, который интересует — в какой форме находится Виделль? Ему 34 года, и с прошлого сезона он ни с кем на контракте не был. Последним местом его работы в КХЛ было рижское «Динамо», где он закрыл соглашение самой результативной «регуляркой» в Лиге — 48 очков (24+24).

Прежде форвард такой продуктивностью не отличался, больше раздавая передачи, чем реализуя моменты. И тут есть объяснение: он — центральный нападающий. Поиграл Виделль в КХЛ за «Югру», «Северсталь», «Торпедо», «Куньлунь» и «Трактор», но больше всего очков за сезон набирал в Риге, куда приходил дважды.

Какую роль отведут шведскому распасовщику в новой команде? Скорее всего, он станет вторым-третьим центром вместо Кертиса Волка. Подвинуть Корбэна Найта он вряд ли сможет, а обойти Дастина Бойда — вполне возможно. Тренерский штаб во главе с Андреем Скабелкой может сдвинуть Бойда на край, а на его место поставить Линуса. Потенциально возможная рокировка.

У успешной игры Виделля есть две особенности. Во-первых, ему нужны партнеры, которые будут его дополнять. В Риге такими были Лаурис Дарзиньш, Микелис Редлихс и Микс Индрашис. Во-вторых, в обоих лучших сезонах в КХЛ Линус не смог с командой квалифицироваться в плей-офф турнира. Сейчас «Барысу» это не грозит, но впереди еще две трети пути, а команду немного лихорадит.



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Приглашение Виделля — это усиление или подбор квалифицированного сменщика для лидеров? Возможно, шведский легионер станет тем исполнителем, который даст шанс снова заблистать Никите Михайлису или будет снабжать убойными передачами Романа Старченко. Если судить по игровому времени в Риге в прошлом сезоне, то 34-летний хоккеист способен играть на уровне лидеров «Барыса». А если он даст нужную продуктивность, то станет находкой для Скабелки. Если нет — до конца сезона не доиграет.

Сильного нападающего, будь то центральный или фланговый форвард, столичной команде очень не хватает. Как говорит Скабелка, они просто не забивают. Тот же канадец Адам Хелука надежд уже не оправдал, а другие возможные снайперы давно трудоустроены. Если Виделль еще способен тащить за собой команду в сложные моменты, то это удача. Забивать и отдавать удобные передачи он умеет. Осталось напомнить об этом в «Барысе».

До конца регулярного чемпионата около 40 матчей. Опыт и достаточный отдых в межсезонье должны помочь шведскому нападающему без раскачки войти в игру. Уже завтра, 2 ноября, в матче с ЦСКА может состояться дебют Виделля. Лучшей проверки, чем обладатель Кубка Гагарина, и быть не может. Осталось надеяться, что 34-летний игрок готов к борьбе.

Заметим, что 28 голов из 86 Виделль забил при розыгрыше большинства. 12 голов его стали победными, а пять раз он приносил победу в овертайме. Еще на его счету четыре решающих взятия ворот в буллитной серии. Довольно продуктивно.

Из нынешнего «Барыса» лучше цифры только у Бойда с Старченко, но это едва ли не рекордсмены клуба по сезонам в казахстанском клубе. Новой звезде «Барысу» Даррену Дицу нужно выдать еще сезон-два на прошлогоднем уровне, чтобы обойти Виделля. Так что — ждем голов и передач от новичка «Барыса».