Вудкрофт — о 10 поражениях подряд: Есть проблемы, но мы на верном пути

«Интересный матч со всех сторон. Мы хорошо сыграли с мастеровитым и сильным соперником. Порой у меня складывается впечатление, что мы играем не только против команды соперника, но и против чего-то большего. Приходится преодолевать себя. И это трудно, поверьте, очень трудно. Но, уверен, однажды мы с этим справимся.