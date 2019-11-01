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21:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Вудкрофт — о 10 поражениях подряд: Есть проблемы, но мы на верном пути

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями после матча с «Металлургом» (2:3 ОТ). «Зубры» потерпели десятое поражение подряд.

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Источник: РИА "Новости"

«Интересный матч со всех сторон. Мы хорошо сыграли с мастеровитым и сильным соперником. Порой у меня складывается впечатление, что мы играем не только против команды соперника, но и против чего-то большего. Приходится преодолевать себя. И это трудно, поверьте, очень трудно. Но, уверен, однажды мы с этим справимся.

Пока есть определённые проблемы. Нужно продолжать те правильные шаги, которые мы делаем, команда на верном пути. А что касается позитивных моментов, то я доволен самоотдачей игроков", — приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.

Металлург Мг
3:2ОТ
2:1, 0:1, 0:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 101.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 6778 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевКрэйг Вудкрофт
Вратари
Станислав ГалимовЮнас Энрот
1-й период
09:12Дрю Шор(Роман Дюков, Андрей Костицын)
10:18Шейн Принс
10:56Алексей Береглазов(Сергей Мозякин)
13:50Деннис Расмуссен(Брэндон Козун, Максим Матушкин)
14:05Александр Когалев
19:55Александр Китаров
2-й период
33:10Роман Любимов
35:33Максим Матушкин
36:02Евгений Ковыршин(Владислав Еременко, Артем Демков)
38:45Александр Павлович
3-й период
40:05Олег Евенко
47:18Дмитрий Знахаренко
51:21Григорий Дронов
Овертайм
64:45Андрей Локтионов(Сергей Мозякин)
Статистика
6Штрафное время12
6Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Главный судьяСтанислав Раминг(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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