Вудкрофт — о 10 поражениях подряд: Есть проблемы, но мы на верном пути
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями после матча с «Металлургом» (2:3 ОТ). «Зубры» потерпели десятое поражение подряд.
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями после матча с «Металлургом» (2:3 ОТ). «Зубры» потерпели десятое поражение подряд.
«Интересный матч со всех сторон. Мы хорошо сыграли с мастеровитым и сильным соперником. Порой у меня складывается впечатление, что мы играем не только против команды соперника, но и против
Пока есть определённые проблемы. Нужно продолжать те правильные шаги, которые мы делаем, команда на верном пути. А что касается позитивных моментов, то я доволен самоотдачей игроков", — приводит слова специалиста официальный сайт КХЛ.
|Илья Воробьев
|Крэйг Вудкрофт
|Станислав Галимов
|Юнас Энрот
|09:12
|Дрю Шор(Роман Дюков, Андрей Костицын)
|10:18
|Шейн Принс
|10:56
|Алексей Береглазов(Сергей Мозякин)
|13:50
|Деннис Расмуссен(Брэндон Козун, Максим Матушкин)
|14:05
|Александр Когалев
|19:55
|Александр Китаров
|33:10
|Роман Любимов
|35:33
|Максим Матушкин
|36:02
|Евгений Ковыршин(Владислав Еременко, Артем Демков)
|38:45
|Александр Павлович
|40:05
|Олег Евенко
|47:18
|Дмитрий Знахаренко
|51:21
|Григорий Дронов
|64:45
|Андрей Локтионов(Сергей Мозякин)
|6
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)
|Главный судья
|Станислав Раминг(Россия, Екатеринбург)