«Авангард» обыграл «Амур» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

В составе «Авангарда» шайбы забросили Тэйлор Бек (21-я минута), Кирилл Семенов (25) и Сергей Широков (56). У «Амура» отличились Павел Турбин (12) и Александр Горшков (33).

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 32 очка в 24 матчах. «Амур» идет 11-м, имея в активе 22 очка в 25 матчах.

В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» дома победил минское «Динамо» (3:2 ОТ), а «Сочи» на своем льду обыграл рижское «Динамо» (3:2). Рижане не могут победить сочинцев в рамках КХЛ с декабря 2015 года.