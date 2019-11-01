«Авангард» обыграл «Амур» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Хоккей, КХЛ, Неделя 101.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 4038 зрителей
|Боб Хартли
|Александр Гулявцев
|Игорь Бобков
|Марек Лангхамер
|11:10
|Павел Турбин
|11:39
|Денис Голубев
|20:46
|Тэйлор Бек(Вилле Покка, Сергей Широков)
|24:05
|Кирилл Семенов(Вилле Покка, Сергей Широков)
|32:43
|Александр Горшков(Владислав Ушенин, Томаш Зогорна)
|36:45
|Павел Турбин
|40:16
|Михал Йордан
|47:09
|Коди Фрэнсон
|49:18
|Коди Фрэнсон
|55:22
|Сергей Широков(Вячеслав Войнов, Егор Мартынов)
|4
|Штрафное время
|14
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)