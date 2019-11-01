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22:29 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» обыграл «Амур» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 1 ноября. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 3:2 обыграл хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Авангарда» шайбы забросили Тэйлор Бек (21-я минута), Кирилл Семенов (25) и Сергей Широков (56). У «Амура» отличились Павел Турбин (12) и Александр Горшков (33).

Омский клуб смог победить впервые за четыре матча.

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 32 очка в 24 матчах. «Амур» идет 11-м, имея в активе 22 очка в 25 матчах.

В следующем матче «Авангард» примет 3 ноября столичное «Динамо», «Амур» 13 ноября встретится дома с санкт-петербургским СКА.

В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» дома победил минское «Динамо» (3:2 ОТ), а «Сочи» на своем льду обыграл рижское «Динамо» (3:2). Рижане не могут победить сочинцев в рамках КХЛ с декабря 2015 года.

Авангард
3:2
0:1, 2:1, 1:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 101.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 4038 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиАлександр Гулявцев
Вратари
Игорь БобковМарек Лангхамер
1-й период
11:10Павел Турбин
11:39Денис Голубев
2-й период
20:46Тэйлор Бек(Вилле Покка, Сергей Широков)
24:05Кирилл Семенов(Вилле Покка, Сергей Широков)
32:43Александр Горшков(Владислав Ушенин, Томаш Зогорна)
36:45Павел Турбин
3-й период
40:16Михал Йордан
47:09Коди Фрэнсон
49:18Коди Фрэнсон
55:22Сергей Широков(Вячеслав Войнов, Егор Мартынов)
Статистика
4Штрафное время14
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
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Авангард
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