«Барыс» дома проиграл ЦСКА и потерпел пятое подряд поражение в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей.

Счет в матче был открыт в концовке второго периода. За 57 секунд до перерыва отличился Богдан Киселевич и вывел армейцев вперед.

На 52-й минуте Михаил Григоренко удвоил преимущество ЦСКА. Точку в матче на 58-й минуте установил Кирилл Капризов, поразивший уже пустые ворота соперника.

Добавим, что в этом матче за «Барыс» дебютировал новичок — шведский нападающий Линус Виделль, однако результативными действиями он не отметился.

Для «Барыса» это поражение стало пятым кряду. Команда с 30 очками осталась на четвертом месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА, набрав 39 баллов, упрочил лидерство на «Западе».

Следующий матч подопечные Скабелки проведут на выезде — 12 ноября против «Северстали».