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16:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» дома проиграл ЦСКА и потерпел пятое подряд поражение в КХЛ

Столичный «Барыс» потерпел поражение от московского ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей.

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Счет в матче был открыт в концовке второго периода. За 57 секунд до перерыва отличился Богдан Киселевич и вывел армейцев вперед.

На 52-й минуте Михаил Григоренко удвоил преимущество ЦСКА. Точку в матче на 58-й минуте установил Кирилл Капризов, поразивший уже пустые ворота соперника.

Добавим, что в этом матче за «Барыс» дебютировал новичок — шведский нападающий Линус Виделль, однако результативными действиями он не отметился.

Для «Барыса» это поражение стало пятым кряду. Команда с 30 очками осталась на четвертом месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА, набрав 39 баллов, упрочил лидерство на «Западе».

Следующий матч подопечные Скабелки проведут на выезде — 12 ноября против «Северстали».

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Барыс
0:3
0:0, 0:1, 0:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 102.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10885 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИгорь Никитин
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Илья Сорокин
1-й период
03:18Командный штраф
05:36Богдан Киселевич
13:59Джесси Блэкер
17:31Командный штраф
2-й период
34:30Эрик Тангрэди
34:30Никита Нестеров
39:03Богдан Киселевич(Павел Карнаухов)
39:57Командный штраф
3-й период
52:38Михаил Григоренко(Антон Слепышев, Алексей Марченко)
58:25Кирилл Капризов(Мэт Робинсон, Клас Дальбек)
Статистика
6Штрафное время8
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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