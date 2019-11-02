«Барыс» дома проиграл ЦСКА и потерпел пятое подряд поражение в КХЛ
Столичный «Барыс» потерпел поражение от московского ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Столичный «Барыс» потерпел поражение от московского ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей.
Счет в матче был открыт в концовке второго периода. За 57 секунд до перерыва отличился Богдан Киселевич и вывел армейцев вперед.
На 52-й минуте Михаил Григоренко удвоил преимущество ЦСКА. Точку в матче на 58-й минуте установил Кирилл Капризов, поразивший уже пустые ворота соперника.
Добавим, что в этом матче за «Барыс» дебютировал новичок — шведский нападающий Линус Виделль, однако результативными действиями он не отметился.
Для «Барыса» это поражение стало пятым кряду. Команда с 30 очками осталась на четвертом месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА, набрав 39 баллов, упрочил лидерство на «Западе».
Следующий матч подопечные Скабелки проведут на выезде — 12 ноября против «Северстали».
|Андрей Скабелка
|Игорь Никитин
|Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)
|Илья Сорокин
|03:18
|Командный штраф
|05:36
|Богдан Киселевич
|13:59
|Джесси Блэкер
|17:31
|Командный штраф
|34:30
|Эрик Тангрэди
|34:30
|Никита Нестеров
|39:03
|Богдан Киселевич(Павел Карнаухов)
|39:57
|Командный штраф
|52:38
|Михаил Григоренко(Антон Слепышев, Алексей Марченко)
|58:25
|Кирилл Капризов(Мэт Робинсон, Клас Дальбек)
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)