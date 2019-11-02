Шайба Капризова в 300-м матче в КХЛ помогла ЦСКА обыграть «Барыс»

Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА отличились Богдан Киселевич (40-я минута), Михаил Григоренко (53) и Кирилл Капризов (59). 22-летний Капризов провел 300-й матч в КХЛ (ЦСКА — 162, новокузнецкий «Металлург» — 84, уфимский «Салават Юлаев» — 54). В 300 матчах нападающий набрал 218 очков (102 шайбы + 116 голевых передач).

ЦСКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 39 очков в 24 матчах. «Барыс» располагается на четвертом месте в Восточной конференции, имея в активе 30 очков после 24 игр.

В следующей встрече ЦСКА на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в понедельник, «Барыс» в гостях встретится с череповецкой «Северсталью» во вторник.