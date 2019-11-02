Шайба Капризова в 300-м матче в КХЛ помогла ЦСКА обыграть «Барыс»
ТАСС, 2 ноября. Московский ЦСКА на выезде переиграл «Барыс» из
ТАСС, 2 ноября. Московский ЦСКА на выезде переиграл «Барыс» из
В составе ЦСКА отличились Богдан Киселевич (40-я минута), Михаил Григоренко (53) и Кирилл Капризов (59). 22-летний Капризов провел 300-й матч в КХЛ (ЦСКА — 162, новокузнецкий «Металлург» — 84, уфимский «Салават Юлаев» — 54). В 300 матчах нападающий набрал 218 очков (102 шайбы + 116 голевых передач).
ЦСКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 39 очков в 24 матчах. «Барыс» располагается на четвертом месте в Восточной конференции, имея в активе 30 очков после 24 игр.
В следующей встрече ЦСКА на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в понедельник, «Барыс» в гостях встретится с череповецкой «Северсталью» во вторник.
|Андрей Скабелка
|Игорь Никитин
|Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)
|Илья Сорокин
|03:18
|Командный штраф
|05:36
|Богдан Киселевич
|13:59
|Джесси Блэкер
|17:31
|Командный штраф
|34:30
|Эрик Тангрэди
|34:30
|Никита Нестеров
|39:03
|Богдан Киселевич(Павел Карнаухов)
|39:57
|Командный штраф
|52:38
|Михаил Григоренко(Антон Слепышев, Алексей Марченко)
|58:25
|Кирилл Капризов(Мэт Робинсон, Клас Дальбек)
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)