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17:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Сколько угодно можно разговаривать…». Скабелка — о пятом поражении подряд и дебюте новичка из Швеции

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после матча с московским ЦСКА рассказал на пресс-конференции о том, почему не играет финский форвард Ииро Пакаринен и дал оценку новичку Линусу Виделлю, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Также специалист объяснил поражение московскому ЦСКА, которое стало пятым подряд в КХЛ для столичного клуба.

— С победой ЦСКА. Без голов нет побед. Сколько угодно можно разговаривать… Вопросы зададите отвечу, а так… Как бы ты не играл, если не забиваешь, то шансов не сильно много. Но ничего. Используем эту паузу. Поработаем над какими-то моментами и пойдем дальше, — поделился Скабелка.

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— Сегодня мы видели Линуса Виделля. Какую можете дать ему оценку?
— Хороший хоккеист. Мастеровитый. Мог и забить. И отдал отличный пас на Найта, который должен был забить. Но, не получилось.

— Команда усилилась. После перерыва мы увидим Ииро Пакаринена?
— Команда усилилась, да, но ни очень обнадеживающая информация по Пакаринену. Скорее всего, он пропустит длительный период.

— Пауза связанная с Евротуром впереди. Чем вы займетесь?
— Поедем все в Эмираты. Конечно, я шучу. Сейчас дадим отдохнуть ребятам три дня, и шесть дней у нас будет до «Северстали», чтобы какие-то моменты подтянуть. Такой график достаточно напряженный. Сейчас важно восстановиться, передохнуть и немного по-другому войти в следующий этап.

Наставник ЦСКА Игорь Никитин считает, что игра с «Барысом» не была лучшей, но даже в такой ситуации нашелся герой встречи.

— Думаю, мы не самый лучший матч провели. Но когда вратарь ловит кураж… И много бросков заблокировали. Что касается самоотверженность, то ее, как раз, у нас было предостаточно. Все. Готовимся к следующему матчу, — подытожил Никитин.

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