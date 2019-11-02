«Сколько угодно можно разговаривать…». Скабелка — о пятом поражении подряд и дебюте новичка из Швеции

Источник: РИА "Новости"

Также специалист объяснил поражение московскому ЦСКА, которое стало пятым подряд в КХЛ для столичного клуба.

— С победой ЦСКА. Без голов нет побед. Сколько угодно можно разговаривать… Вопросы зададите отвечу, а так… Как бы ты не играл, если не забиваешь, то шансов не сильно много. Но ничего. Используем эту паузу. Поработаем над какими-то моментами и пойдем дальше, — поделился Скабелка.

Читайте также «Барыс» дома проиграл ЦСКА и потерпел пятое подряд поражение в КХЛ

— Сегодня мы видели Линуса Виделля. Какую можете дать ему оценку?

— Хороший хоккеист. Мастеровитый. Мог и забить. И отдал отличный пас на Найта, который должен был забить. Но, не получилось.

— Команда усилилась. После перерыва мы увидим Ииро Пакаринена?

— Команда усилилась, да, но ни очень обнадеживающая информация по Пакаринену. Скорее всего, он пропустит длительный период.

— Пауза связанная с Евротуром впереди. Чем вы займетесь?

— Поедем все в Эмираты. Конечно, я шучу. Сейчас дадим отдохнуть ребятам три дня, и шесть дней у нас будет до «Северстали», чтобы какие-то моменты подтянуть. Такой график достаточно напряженный. Сейчас важно восстановиться, передохнуть и немного по-другому войти в следующий этап.

Наставник ЦСКА Игорь Никитин считает, что игра с «Барысом» не была лучшей, но даже в такой ситуации нашелся герой встречи.