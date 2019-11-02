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18:10 (мск), источник: ТАСС

Шайба Кравцова не спасла «Трактор» от поражения в матче КХЛ с «Автомобилистом»

ТАСС, 2 ноября. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5:3 обыграл челябинский «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Алексей Василевский (16-я минута), Вячеслав Литовченко (18), Павел Дацюк (23), Найджел Доус (30) и Андрей Обидин (34). У «Трактора» отличились Демид Мансуров (27), Виталий Кравцов (51) и Ярослав Косов (51).

«Автомобилист» одержал вторую победу после семиматчевой серии поражений. Дацюк отметился второй шайбой в двух матчах, всего в сезоне 41-летний нападающий провел 12 игр и набрал 3 (2 шайбы + 1 голевая передач) очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Кравцова эта шайба стала первой в текущем сезоне за «Трактор» после возвращения из «Нью-Йорк Рейнджерс», в своей дебютной встрече 30 октября против минского «Динамо» (4:1) 19-летний россиянин отличиться не сумел. В мае россиянин подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», одним из условием соглашения является возможность для Кравцова вернуться в КХЛ, если он не будет заявлен в состав основной команды. В текущем сезоне он провел пять игр в Американской хоккейной лиге, выступая в фарм-клубе «Рейнджерс» — «Хартфорде». До перехода в американский клуб россиянин выступал за «Трактор» и признавался лучшим новичком КХЛ сезона-2017/18, а также принял участие в Матче всех звезд КХЛ 2019 года.

«Автомобилист» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 26 очков в 24 матчах. «Трактор» идет 11-м, записав в актив 22 очка в 27 играх.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома 13 ноября с «Сочи», «Трактор» днем ранее встретится на выезде с магнитогорским «Металлургом».

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3:5
0:2, 1:3, 2:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 102.11.2019, 15:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Петерис СкудраАндрей Мартемьянов
Вратари
Василий Демченко(Иван Федотов)Якуб Коварж
1-й период
02:56Командный штраф
09:28Федор Малыхин
11:53Командный штраф
15:44Алексей Василевский(Артем Гареев, Павел Дацюк)
17:25Вячеслав Литовченко(Питер Холланд, Денис Бодров)
2-й период
20:29Лукаш Седлак
22:25Павел Дацюк(Дэн Секстон)
26:28Демид Мансуров(Артем Бородкин, Александр Шепелев)
29:26Найджел Доус(Брукс Мэйсек, Анатолий Голышев)
33:54Андрей Обидин(Степан Хрипунов, Никита Трямкин)
38:28Никита Трямкин
3-й период
50:03Виталий Кравцов(Артем Бородкин, Юрий Сергиенко)
50:30Ярослав Косов(Руслан Карлин, Андрей Гришаков)
53:44Питер Холланд
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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