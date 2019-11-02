Шайба Кравцова не спасла «Трактор» от поражения в матче КХЛ с «Автомобилистом»
ТАСС, 2 ноября. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5:3 обыграл челябинский «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 2 ноября. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5:3 обыграл челябинский «Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Алексей Василевский (16-я минута), Вячеслав Литовченко (18), Павел Дацюк (23), Найджел Доус (30) и Андрей Обидин (34). У «Трактора» отличились Демид Мансуров (27), Виталий Кравцов (51) и Ярослав Косов (51).
«Автомобилист» одержал вторую победу после семиматчевой серии поражений. Дацюк отметился второй шайбой в двух матчах, всего в сезоне 41-летний нападающий провел 12 игр и набрал 3 (2 шайбы + 1 голевая передач) очка.
Для Кравцова эта шайба стала первой в текущем сезоне за «Трактор» после возвращения из «Нью-Йорк Рейнджерс», в своей дебютной встрече 30 октября против минского «Динамо» (4:1) 19-летний россиянин отличиться не сумел. В мае россиянин подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», одним из условием соглашения является возможность для Кравцова вернуться в КХЛ, если он не будет заявлен в состав основной команды. В текущем сезоне он провел пять игр в Американской хоккейной лиге, выступая в
«Автомобилист» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 26 очков в 24 матчах. «Трактор» идет 11-м, записав в актив 22 очка в 27 играх.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома 13 ноября с «Сочи», «Трактор» днем ранее встретится на выезде с магнитогорским «Металлургом».
|Петерис Скудра
|Андрей Мартемьянов
|Василий Демченко(Иван Федотов)
|Якуб Коварж
|02:56
|Командный штраф
|09:28
|Федор Малыхин
|11:53
|Командный штраф
|15:44
|Алексей Василевский(Артем Гареев, Павел Дацюк)
|17:25
|Вячеслав Литовченко(Питер Холланд, Денис Бодров)
|20:29
|Лукаш Седлак
|22:25
|Павел Дацюк(Дэн Секстон)
|26:28
|Демид Мансуров(Артем Бородкин, Александр Шепелев)
|29:26
|Найджел Доус(Брукс Мэйсек, Анатолий Голышев)
|33:54
|Андрей Обидин(Степан Хрипунов, Никита Трямкин)
|38:28
|Никита Трямкин
|50:03
|Виталий Кравцов(Артем Бородкин, Юрий Сергиенко)
|50:30
|Ярослав Косов(Руслан Карлин, Андрей Гришаков)
|53:44
|Питер Холланд
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)