Шайба Кравцова не спасла «Трактор» от поражения в матче КХЛ с «Автомобилистом»

Для Кравцова эта шайба стала первой в текущем сезоне за «Трактор» после возвращения из «Нью-Йорк Рейнджерс», в своей дебютной встрече 30 октября против минского «Динамо» (4:1) 19-летний россиянин отличиться не сумел. В мае россиянин подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», одним из условием соглашения является возможность для Кравцова вернуться в КХЛ, если он не будет заявлен в состав основной команды. В текущем сезоне он провел пять игр в Американской хоккейной лиге, выступая в фарм-клубе «Рейнджерс» — «Хартфорде». До перехода в американский клуб россиянин выступал за «Трактор» и признавался лучшим новичком КХЛ сезона-2017/18, а также принял участие в Матче всех звезд КХЛ 2019 года.