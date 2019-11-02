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18:28 (мск), источник: Советский спорт

Бенефис Сорокина в Нур-Султане. ЦСКА победил «Барыс» благодаря своему вратарю

Хозяева создали кучу голевых моментов, но разбились о стену Ильи Сорокина. Армейцы же хладнокровно использовали полушансы и добились победы 3:0. Уверенной по счету, но не по содержанию.

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Источник: РИА "Новости"

Поражение лидера и чемпиона в Новосибирске озадачило. Нет, сибиряки — большие молодцы, спору нет. Сделали подарок на день рождения своего клуба, победив ЦСКА 2:1.

Но сколько же ошибок совершили армейцы. Даже железный Сорокин зевнул вторую шайбу после дежурного броска незабивного Первушина. Гости же упорно не желали попадать в ворота Сятери, сделав из голкипера сибиряков героя матча.

В Нур-Султане красно-синих ждал «теплый» прием. Команда Андрея Скабелки после поражения от кризисного «Автомобилиста» вышла с намерением реабилитироваться и обыграть чемпиона.

Тут и снайпера Линуса Виделля подписали-подтянули. Полгода он тренировался по индивидуальной программе, чтобы наладить прицел — требуется время.

Во время загрузки произошла ошибка.

Моменты у него были, но стеной стоял Сорокин. Этот матч без натяжки можно назвать бенефисом армейского вратаря. Его спасения должны украсить любые хит-парады. Он останавливал шайбу в пустых углах щитком и ловушкой, читал комбинации «барсов», просчитывал их ходы.

Дважды гости оставались в меньшинстве за нарушение численного состава — это уже стало традицией.


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Паскуале в противоположных воротах не замерзал от безделицы, но работой перегружен не был. Но при этом дважды капитулировал. Во втором периоде его пробил дальним выстрелом Киселевич, а в третьем — Григоренко, слета переправив шайбу в сетку после наброса Слепышева. Интересно, ходил ли главный бомбардир чемпионского плей-офф на Кубок Кремля, где побывал новый капитан команды Нестеров и даже подарил джерси с первым номером теннисисту Карену Хачанову?

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Судьи посмотрели «кино» на предмет игры высоко поднятой клюшкой и гол засчитали.

А черту матчу подвел Капризов. Он выбрасывал шайбу из своей зоны, свечей, с лопаты, не глядя на чужие ворота. Словом, ткнул пальцем в небо и попал. Есть 13-й гол и лидерство в снайперской гонке чемпионата, которое армеец делил с форвардом из Уфы Сошниковым.

Сорокин засушил четвертый сухарь, догнал по играм на ноль казанца Тимура Билялова (кто бы мог подумать?) и получил в раздевалке синий шлем пилота с темными очками.

— Этот «ноль» — заслуга Ильи, — подвел итоги матча главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. — Шла равная игра, с конца второго периода мы включились. Много шайб ребята приняли на себя.

Теперь чемпионы держат путь в Нижнекамск к «волкам» Вячеслава Буцаева. Легче, чем в Нур-Султане вряд ли будет.

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Барыс
0:3
0:0, 0:1, 0:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 102.11.2019, 14:00 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 10885 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИгорь Никитин
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Илья Сорокин
1-й период
03:18Командный штраф
05:36Богдан Киселевич
13:59Джесси Блэкер
17:31Командный штраф
2-й период
34:30Эрик Тангрэди
34:30Никита Нестеров
39:03Богдан Киселевич(Павел Карнаухов)
39:57Командный штраф
3-й период
52:38Михаил Григоренко(Антон Слепышев, Алексей Марченко)
58:25Кирилл Капризов(Мэт Робинсон, Клас Дальбек)
Статистика
6Штрафное время8
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
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