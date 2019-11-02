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18:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Могу играть лучше…». Шведский новичок «Барыса» — о ЦСКА и своей игровой форме

Нападающий «Барыса» Линус Виделль после матча с ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировал дебютный матч за казахстанский клуб, пошутив, что в раздевалке все говорят теперь на шведском, передает корреспондент Vesti.kz.

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34-летний форвард пополнил «Барыс» перед матчем с москвичами, но помочь обыграть действующих не смог.

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— Считаю, что я могу играть лучше. Я ведь давно не играл, а между тренировками и играми есть большая разница, — сделал вывод шведский форвард. — Сложно сразу найти понимание с партнерами, ведь ты не знаешь, как они играют.

— Не было ли стрессом выйти в первом звене против ЦСКА?
— Наоборот, это вдохновляет. Мне нравятся напряженные матчи и жесткие команды. Они много двигаются и не дают свободное пространство. Нужно учесть, что для меня этот матч был первым — я рад снова играть. Я тренировался дома, и ждал предложений. С августа я занимался на льду, но не участвовал в играх.

— Хенрик Карлссон, скорее всего, обрадовался еще одному шведу, помимо Виктора Сведберга?
— Я давно его знаю — играл с Карлссоном 11 лед назад. Еще тренер говорит по-шведски (Игорь Матушкин — прим. ред.). Я думаю, что шведский, это еще один неофициальный язык в команде (помимо английского — прим. ред).

Напомним, следующий матч «Барыс» проведет в гостях с «Северсталью». Игра состоится 12 ноября.

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