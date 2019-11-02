Капитан «Барыса» нашел позитив в пятом подряд поражении в КХЛ
Капитан «Барыса» Даррен Диц прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Капитан «Барыса» Даррен Диц прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча команд прошла на «Барыс Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Для подопечных Андрея Скабелки это поражение стало пятым кряду.
«Очень хорошая игра, горжусь нашей командой, да, мы не взяли очков в этой домашней серии столько, сколько хотели, но мы играли в хороший хоккей. Все придерживались нашей системы, каждый приложил немало усилий и это главное, когда вся команда пашет, и каждый выполняет то, что от него требуется. Да, не забивая сложно победить, и это плохо, что мы не реализуем свои моменты, но если мы продолжим играть в таком же духе — победы придут. Сегодня с ЦСКА была равная игра, в реализации они оказались лучше, у нас с завершением атак сейчас проблемы, но можно выделить и позитив — мы создали столько классных голевых моментов в матче с таким серьезным соперником», — цитирует Дица официальный сайт КЗЛ.
|Андрей Скабелка
|Игорь Никитин
|Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)
|Илья Сорокин
|03:18
|Командный штраф
|05:36
|Богдан Киселевич
|13:59
|Джесси Блэкер
|17:31
|Командный штраф
|34:30
|Эрик Тангрэди
|34:30
|Никита Нестеров
|39:03
|Богдан Киселевич(Павел Карнаухов)
|39:57
|Командный штраф
|52:38
|Михаил Григоренко(Антон Слепышев, Алексей Марченко)
|58:25
|Кирилл Капризов(Мэт Робинсон, Клас Дальбек)
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)