Источник: РИА "Новости"

У «Адмирала» шайбы забросили Константин Глазачев (2-я минута), Александр Осипов (24), Александр Стрельцов (47) и Денис Вихарев (50). В составе «Спартака» отличились Артем Федоров (2), Михаил Котляревский (35) и Каспарс Даугавиньш (36).

«Адмирал» одержал первую победу в шести последних матчах. Дальневосточная команда не могла обыграть «Спартак» с 8 октября 2016 года, когда на своей площадке одержала победу со счетом 6:3. После этого «Адмирал» проиграл «Спартаку» пять матчей подряд.

«Адмирал» прервал рекордную серию побед «Спартака» в КХЛ, которая составила шесть матчей (повторение клубного рекорда). Красно-белые не проигрывали с 16 октября, когда дома уступили «Сибири» (1:2).