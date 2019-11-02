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19:43 (мск), источник: ТАСС

«Адмирал» прервал рекордную серию побед «Спартака» в КХЛ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» победил московский «Спартак» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

У «Адмирала» шайбы забросили Константин Глазачев (2-я минута), Александр Осипов (24), Александр Стрельцов (47) и Денис Вихарев (50). В составе «Спартака» отличились Артем Федоров (2), Михаил Котляревский (35) и Каспарс Даугавиньш (36).

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«Адмирал» одержал первую победу в шести последних матчах. Дальневосточная команда не могла обыграть «Спартак» с 8 октября 2016 года, когда на своей площадке одержала победу со счетом 6:3. После этого «Адмирал» проиграл «Спартаку» пять матчей подряд.

«Адмирал» прервал рекордную серию побед «Спартака» в КХЛ, которая составила шесть матчей (повторение клубного рекорда). Красно-белые не проигрывали с 16 октября, когда дома уступили «Сибири» (1:2).

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков после 26 матчей. «Адмирал» идет седьмым в Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 играх. В следующем матче «Спартак» сыграет 12 ноября в гостях ЦСКА, «Адмирал» 4 ноября на выезде встретится с ярославским «Локомотивом».

Спартак
3:4
1:1, 2:1, 0:2
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 102.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Олег ЗнарокСергей Светлов
Вратари
Юлиус ГудачекАнтон Красоткин
1-й период
01:12Артем Федоров(Каспарс Даугавиньш, Илья Зубов)
01:49Константин Глазачев(Кирилл Дьяков)
18:11Ансель Галимов
2-й период
20:48Иван Лисин
21:47Каспарс Даугавиньш
23:54Александр Осипов(Денис Вихарев, Иван Мищенко)
26:14Иван Лисин
28:59Александр Стрельцов
31:38Никита Бобряшов
34:20Михаил Котляревский(Илья Аркалов, Денис Кокарев)
35:07Каспарс Даугавиньш(Яков Рылов, Илья Зубов)
3-й период
46:11Александр Стрельцов(Адам Альмквист, Маркус Юнг)
48:03Геннадий Столяров
49:01Денис Вихарев(Шон Лалонд, Мартин Бакош)
Статистика
6Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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