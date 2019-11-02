«Адмирал» прервал рекордную серию побед «Спартака» в КХЛ
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» победил московский «Спартак» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» победил московский «Спартак» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У «Адмирала» шайбы забросили Константин Глазачев (2-я минута), Александр Осипов (24), Александр Стрельцов (47) и Денис Вихарев (50). В составе «Спартака» отличились Артем Федоров (2), Михаил Котляревский (35) и Каспарс Даугавиньш (36).
«Адмирал» одержал первую победу в шести последних матчах. Дальневосточная команда не могла обыграть «Спартак» с 8 октября 2016 года, когда на своей площадке одержала победу со счетом 6:3. После этого «Адмирал» проиграл «Спартаку» пять матчей подряд.
«Адмирал» прервал рекордную серию побед «Спартака» в КХЛ, которая составила шесть матчей (повторение клубного рекорда).
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков после 26 матчей. «Адмирал» идет седьмым в Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 играх. В следующем матче «Спартак» сыграет 12 ноября в гостях ЦСКА, «Адмирал» 4 ноября на выезде встретится с ярославским «Локомотивом».
|Олег Знарок
|Сергей Светлов
|Юлиус Гудачек
|Антон Красоткин
|01:12
|Артем Федоров(Каспарс Даугавиньш, Илья Зубов)
|01:49
|Константин Глазачев(Кирилл Дьяков)
|18:11
|Ансель Галимов
|20:48
|Иван Лисин
|21:47
|Каспарс Даугавиньш
|23:54
|Александр Осипов(Денис Вихарев, Иван Мищенко)
|26:14
|Иван Лисин
|28:59
|Александр Стрельцов
|31:38
|Никита Бобряшов
|34:20
|Михаил Котляревский(Илья Аркалов, Денис Кокарев)
|35:07
|Каспарс Даугавиньш(Яков Рылов, Илья Зубов)
|46:11
|Александр Стрельцов(Адам Альмквист, Маркус Юнг)
|48:03
|Геннадий Столяров
|49:01
|Денис Вихарев(Шон Лалонд, Мартин Бакош)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш(Латвия, Рига)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)