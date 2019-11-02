СКА выдал лучший хоккей за месяц, но его хватило только на период. «Локо» побеждает в Питере
Победная серия армейцев длилась недолго.
Победная серия армейцев длилась недолго.
Ярославцы, провалившись в начале сезона, потихоньку набирают ход и поднимаются в турнирной таблице. В конце октября команда Пелино подписало контракты с двумя хоккеистами: шведским форвардом Пяярви и российским защитником Марковым. Андрей, правда, получил в первом матче с «Торпедо» травму и пока играть не может. Перед встречей со СКА 40-летний хоккеист шел в ложу, прихрамывая. На вопрос, когда вернется, сказал, что скоро. А вот Пяярви вышел в первом звене вместе со своим хорошим другом Ландером. Вместе они много играли в Швеции (Пяярви забил первый гол на взрослом уровне с его передачи в 16 лет) и «Эдмонтоне». Именно присутствие Антона повлияло на решение Магнуса поехать в «Локомотив». В игре со СКА оба были не слишком заметны. Впрочем у гостей вообще было не так и много моментов.
Первый период можно было смело не смотреть — соперники ничего толком не показали, а для вратарей было минимум работы. После перерыва армейцы здорово прибавили и
Ярославцы часто удалялись и были вынуждены постоянно обороняться. СКА спокойно мог забрасывать еще парочку шайб: Кузьменко сам себе создал момент, Барабанов обыгрывал несколько игроков соперника у ворот Коновалова, Якупов попал в перекладину. И стоило в последние две минуты отдать преимущество, как «Локо» после первой нормальной позиционной атаки сравнял счет. В мгновение вся игра армейцев развалилась.
А потом еще и Каблуков получил удаление до конца матча за удар головой Ландеру. Изначально показалось, что 5+20 там не пахнет, но один из повторов показал, что нарушение было. Кроме как излишними эмоциями, удар Ильи никак не объяснишь. Он свою команду серьезно подвел.
СКА не хватило совсем
У армейцев второй раз подряд в сезоне будет два домашних матча подряд — в воскресенье в «Ледовом» сыграет рижское «Динамо». Затем будет перерыв на этап Евротура. Часть игроков отправится в свои национальные команды, другие же будут тренироваться в Петербурге. Передышка СКА сейчас нужна чуть ли не больше всех в лиге. Только отдыха будет лишен главный тренер — после нервных месяцев в клубе Кудашову предстоит дебютировать в роли главного тренера сборной России. Если Алексей Николаевич оступится в Финляндии, то может лишиться сразу двух должностей. Многое поставлено на карту.
Дарья Тубольцева
|Алексей Кудашов
|Майк Пелино
|Магнус Хелльберг
|Илья Коновалов
|09:19
|Степан Санников
|10:19
|Владимир Ткачев
|15:31
|Артем Земченок
|23:56
|Никита Черепанов
|27:23
|Йоонас Кемппайнен(Сергей Плотников, Антон Белов)
|32:38
|Роман Савченко
|38:37
|Николай Коваленко(Артур Каюмов, Денис Алексеев)
|39:40
|Илья Каблуков
|39:40
|Илья Каблуков
|39:40
|Антон Ландер
|44:15
|Стефан Да Коста(Артур Каюмов, Антон Ландер)
|54:44
|Михаил Сидоров
|55:48
|Рушан Рафиков
|29
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)