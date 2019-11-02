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19:59 (мск), источник: Sport24

СКА выдал лучший хоккей за месяц, но его хватило только на период. «Локо» побеждает в Питере

Победная серия армейцев длилась недолго.

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Источник: РИА "Новости"

Ярославцы, провалившись в начале сезона, потихоньку набирают ход и поднимаются в турнирной таблице. В конце октября команда Пелино подписало контракты с двумя хоккеистами: шведским форвардом Пяярви и российским защитником Марковым. Андрей, правда, получил в первом матче с «Торпедо» травму и пока играть не может. Перед встречей со СКА 40-летний хоккеист шел в ложу, прихрамывая. На вопрос, когда вернется, сказал, что скоро. А вот Пяярви вышел в первом звене вместе со своим хорошим другом Ландером. Вместе они много играли в Швеции (Пяярви забил первый гол на взрослом уровне с его передачи в 16 лет) и «Эдмонтоне». Именно присутствие Антона повлияло на решение Магнуса поехать в «Локомотив». В игре со СКА оба были не слишком заметны. Впрочем у гостей вообще было не так и много моментов.

Первый период можно было смело не смотреть — соперники ничего толком не показали, а для вратарей было минимум работы. После перерыва армейцы здорово прибавили и наконец-то начали креативить в атаке. К концу второй двадцатиминутки преимущество по броскам было 13:1 в пользу хозяев. Гол забил Кемппайнен после классной передачи Плотникова. Это был, наверное, лучший период питерцев за последний месяц.

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Ярославцы часто удалялись и были вынуждены постоянно обороняться. СКА спокойно мог забрасывать еще парочку шайб: Кузьменко сам себе создал момент, Барабанов обыгрывал несколько игроков соперника у ворот Коновалова, Якупов попал в перекладину. И стоило в последние две минуты отдать преимущество, как «Локо» после первой нормальной позиционной атаки сравнял счет. В мгновение вся игра армейцев развалилась.

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А потом еще и Каблуков получил удаление до конца матча за удар головой Ландеру. Изначально показалось, что 5+20 там не пахнет, но один из повторов показал, что нарушение было. Кроме как излишними эмоциями, удар Ильи никак не объяснишь. Он свою команду серьезно подвел.

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СКА не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выстоять. За 20 секунд до конца большинства гости его реализовали — шайба на пару сантиметров пересекла линию ворот после броска Да Косты. Команда Кудашова так много проигрывала в последнее время, что растеряла всю уверенность в своих силах. Отыграться в текущей ситуации для питерцев было сравни подвигу, плюс «Локомотив» играл строго по счету. Вновь армейцы много бросали по воротам, и вновь реализация была слабой. Игроки сильно нервничали, из-за этого мало что получалось.

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У армейцев второй раз подряд в сезоне будет два домашних матча подряд — в воскресенье в «Ледовом» сыграет рижское «Динамо». Затем будет перерыв на этап Евротура. Часть игроков отправится в свои национальные команды, другие же будут тренироваться в Петербурге. Передышка СКА сейчас нужна чуть ли не больше всех в лиге. Только отдыха будет лишен главный тренер — после нервных месяцев в клубе Кудашову предстоит дебютировать в роли главного тренера сборной России. Если Алексей Николаевич оступится в Финляндии, то может лишиться сразу двух должностей. Многое поставлено на карту.

Дарья Тубольцева

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Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 102.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец"
Главные тренеры
Алексей КудашовМайк Пелино
Вратари
Магнус ХелльбергИлья Коновалов
1-й период
09:19Степан Санников
10:19Владимир Ткачев
15:31Артем Земченок
2-й период
23:56Никита Черепанов
27:23Йоонас Кемппайнен(Сергей Плотников, Антон Белов)
32:38Роман Савченко
38:37Николай Коваленко(Артур Каюмов, Денис Алексеев)
39:40Илья Каблуков
39:40Илья Каблуков
39:40Антон Ландер
3-й период
44:15Стефан Да Коста(Артур Каюмов, Антон Ландер)
54:44Михаил Сидоров
55:48Рушан Рафиков
Статистика
29Штрафное время12
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
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