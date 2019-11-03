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2 ноября, источник: Vesti.kz

Клуб КХЛ объявил о подписании экс-игрока «Барыса»

29-летний защитник Константин Климонтов перешел в ХК «Сочи», сообщает официальный сайт российского клуба. Контракт рассчитан до конца сезона.

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Климонтов начал карьеру в юношеском возрасте за вторую команду «Трактора». В сезоне-2008/09 защитник дебютировал в КХЛ. В сезонах-2011/12 и 2012/13 «Трактор» завоевал бронзовые и серебряные медали КХЛ, а сам Климонтов провел в каждом из чемпионатов по восемь матчей. В чемпионате-2014/15 защитник впервые покинул Челябинск и перешел в «Витязь», но в следующем году вернулся в «Трактор». В сезоне-2017/18 Климонтов в составе «Трактора» завоевал бронзовые медали КХЛ.

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В прошедшем сезоне защитник выступал за «Барыс» и «Сибирь». В общей сложности Климонтов провел в КХЛ 274 матча и набрал 38 (8+30) очков.

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