Клуб КХЛ объявил о подписании экс-игрока «Барыса»

Климонтов начал карьеру в юношеском возрасте за вторую команду «Трактора». В сезоне-2008/09 защитник дебютировал в КХЛ. В сезонах-2011/12 и 2012/13 «Трактор» завоевал бронзовые и серебряные медали КХЛ, а сам Климонтов провел в каждом из чемпионатов по восемь матчей. В чемпионате-2014/15 защитник впервые покинул Челябинск и перешел в «Витязь», но в следующем году вернулся в «Трактор». В сезоне-2017/18 Климонтов в составе «Трактора» завоевал бронзовые медали КХЛ.