«Двойник Джона Сноу». Жена русского хоккеиста Осипова сравнила мужа с персонажем «Игры престолов»

«Я смотрела этот сериал еще до знакомства с Денисом, актер понравился, но никакой аналогии я долгое время не замечала. А потом муж отрастил бородку, по-другому стал укладывать волосы, и у нас появился двойник Джона Сноу. Заставила Дениса посмотреть “Игру престолов”, лишь бы он понял, что мог бы даже работать двойником Кита Хэрингтона. Какая коммерческая перспектива!» — сказала Ирина в интервью официальному сайту КХЛ.

«Ни капли сходства не увидел, — включился в разговор хоккеист. — Два разных человека. Ира показывала мне журналы с фотографиями Хэрингтона, рекламные ролики, комментарии друзей… Никому и ничему не верил. Какой еще двойник? Но когда болельщики минского “Динамо” подарили мне самодельную открытку, на которой я в образе этого Джона Сноу с клюшкой вместо меча, пришлось задуматься. Потом друзья и знакомые начали встречать словами: “Ден, зима близко?” Пришлось мне засесть за сериал, который до этого не видел. Летом вместе с женой посмотрел и остался доволен: “мой” герой — положительный. Я уже и не против такого сходства».