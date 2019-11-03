Контракт Юрзинова-младшего с ХК «Трактор» рассчитан до конца сезона-2019/20

Источник: РИА "Новости"

В субботу Юрзинов-младший сменил на посту главного тренера «Трактора» Петериса Скудру. После 27 игр команда из Челябинска занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 22 очка.

«Контракт рассчитан до конца сезона, — сказал Юрзинов-младший. — Для того, чтобы решать какие-то задачи, нужно попасть в плей-офф. Будем готовиться на каждый матч, потому что достаточно игр сыграно и положение не самое лучшее. Поэтому надо на каждый матч настраиваться и играть на победу».

В субботу «Трактор» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. «Мне позвонили сразу после игры вчера вечером и предложили возглавить “Трактор”, я, не раздумывая, согласился, потому что люблю свою работу. “Трактор” — хорошая команда с традициями, Челябинск — хоккейный город. Приложу все усилия, чтобы добиться хороших результатов», — отметил Юрзинов-младший.

Последним клубом 54-летнего специалиста была новосибирская «Сибирь», которая в сезоне-2017/18 стала девятой на Востоке по итогам регулярного чемпионата, не сумев выйти в плей-офф. Также Юрзинов-младший тренировал ярославский «Локомотив», воскресенский «Химик», нижегородское «Торпедо», череповецкую «Северсталь», уфимский «Салават Юлаев» и пекинский «Куньлунь». Лучшим достижением тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» по итогам сезона-2013/14.