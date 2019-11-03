Контракт Юрзинова-младшего с ХК «Трактор» рассчитан до конца сезона-2019/20
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Контракт нового главного тренера челябинского «Трактора» Владимира
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Контракт нового главного тренера челябинского «Трактора» Владимира
В субботу
«Контракт рассчитан до конца сезона, — сказал
В субботу «Трактор» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. «Мне позвонили сразу после игры вчера вечером и предложили возглавить “Трактор”, я, не раздумывая, согласился, потому что люблю свою работу. “Трактор” — хорошая команда с традициями, Челябинск — хоккейный город. Приложу все усилия, чтобы добиться хороших результатов», — отметил
Последним клубом 54-летнего специалиста была новосибирская «Сибирь», которая в сезоне-2017/18 стала девятой на Востоке по итогам регулярного чемпионата, не сумев выйти в
В следующем матче «Трактор» 12 ноября встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом».