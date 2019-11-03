Минское «Динамо» проиграло «Салавату Юлаеву» в матче четвертой выездной серии чемпионата КХЛ

Первая пятиминутка встречи прошла с тотальным преимуществом хозяев. Однако извлечь из него пользу они на тот момент не смогли. Ближе к середине периода игра и вовсе переместилась к центру площадки. Однако надолго динамовцев не хватило. На 12-й минуте Никита Сошников замкнул передачу Сакари Маннинена. Юнас Энрот был бессилен — 0:1. Прошло всего 22 секунды, и Александр Кадейкин удвоил преимущество своей дружины. Несмотря на счет, игроки «Салавата» продолжили прессинг. И третья шайба в исполнении Владимира Жаркова не заставила себя ждать. Четвертый гол стал результатом индивидуального мастерства Захара Арзамасцева, который обыграл защитника и нанес неотразимый бросок, огорчив в очередной раз шведского голкипера «Динамо».



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Во втором периоде шайба побывала в воротах «Динамо» еще трижды. Стремясь расшевелить партнеров, минчанин Олег Евенко устроил драку и получил дисциплинарный штраф до конца встречи. Наказание отбывал Никита Феоктистов. Большинством воспользовался Линус Умарк — 0:5. Уфимцы разыграли большинство после удаления Евгения Дадонова за удар клюшкой, и шестая шайба побывала в воротах минчан. Бомбардирский балл на свой счет записал финский легионер «Салавата» Тему Хартикайнен.

Крэйг Вудкрофт отреагировал на этот гол, выпустив на площадку резервного голкипера Никиту Толопило, который также не оставил свои ворота в неприкосновенности. Дмитрий Кугрышев забросил 7-ю шайбу в ворота «Динамо» при небесспорном судействе.

Однако до этого подсластил горькую пилюлю голом в ворота хозяев Владислав Еременко, использовав большинство.