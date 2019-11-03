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18:05 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проиграло «Салавату Юлаеву» в матче четвертой выездной серии чемпионата КХЛ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче четвертой выездной серии чемпионата КХЛ со счетом 1:9 (0:4, 1:3, 0:2). Для «зубров» это 11-е поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первая пятиминутка встречи прошла с тотальным преимуществом хозяев. Однако извлечь из него пользу они на тот момент не смогли. Ближе к середине периода игра и вовсе переместилась к центру площадки. Однако надолго динамовцев не хватило. На 12-й минуте Никита Сошников замкнул передачу Сакари Маннинена. Юнас Энрот был бессилен — 0:1. Прошло всего 22 секунды, и Александр Кадейкин удвоил преимущество своей дружины. Несмотря на счет, игроки «Салавата» продолжили прессинг. И третья шайба в исполнении Владимира Жаркова не заставила себя ждать. Четвертый гол стал результатом индивидуального мастерства Захара Арзамасцева, который обыграл защитника и нанес неотразимый бросок, огорчив в очередной раз шведского голкипера «Динамо».


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Во втором периоде шайба побывала в воротах «Динамо» еще трижды. Стремясь расшевелить партнеров, минчанин Олег Евенко устроил драку и получил дисциплинарный штраф до конца встречи. Наказание отбывал Никита Феоктистов. Большинством воспользовался Линус Умарк — 0:5. Уфимцы разыграли большинство после удаления Евгения Дадонова за удар клюшкой, и шестая шайба побывала в воротах минчан. Бомбардирский балл на свой счет записал финский легионер «Салавата» Тему Хартикайнен.

Крэйг Вудкрофт отреагировал на этот гол, выпустив на площадку резервного голкипера Никиту Толопило, который также не оставил свои ворота в неприкосновенности. Дмитрий Кугрышев забросил 7-ю шайбу в ворота «Динамо» при небесспорном судействе.

Однако до этого подсластил горькую пилюлю голом в ворота хозяев Владислав Еременко, использовав большинство.

В третьем периоде шайба еще дважды побывала в воротах минчан, которые повторили клубный антирекорд по количеству поражений подряд. В прошлом сезоне динамовцы под руководством канадца Горди Дуайера проиграли 11 матчей кряду.

Салават Юлаев
9:1
4:0, 3:1, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 103.11.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинКрэйг Вудкрофт
Вратари
Юха МетсолаЮнас Энрот(Никита Толопило)
1-й период
12:00Никита Сошников(Сакари Маннинен)
12:22Александр Кадейкин(Владимир Жарков, Дмитрий Кугрышев)
15:45Владимир Жарков(Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев)
18:18Захар Арзамасцев(Никита Сошников, Сакари Маннинен)
18:26Олег Евенко
18:26Олег Евенко
2-й период
21:24Линус Умарк(Сакари Маннинен)
23:29Роман Дюков
26:22Евгений II Дадонов
27:42Теему Хартикайнен(Линус Умарк)
35:42Артем Сергеев
35:55Владислав Еременко(Андрей Степанов, Райан Спунер)
36:39Дмитрий Кугрышев
36:39Кирилл Готовец
3-й период
40:23Александр Бурмистров
44:34Андрей Павленко
45:42Кирилл Готовец
46:48Никита Сошников(Линус Умарк, Филип Ларсен)
50:30Александр Кадейкин(Дмитрий Кугрышев, Григорий Панин)
59:46Владислав Картаев
Статистика
6Штрафное время35
7Игра в большинстве3
3Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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