Безумный матч в Уфе: белорус-гигант отмутузил русского форварда, а «Салават» разнес «Динамо» 9:1!

«Салават» в прекрасном расположении духа уходит на евротуровскую паузу. В матче с минчанами зашли голы на любой вкус и зеленый цвет. Шведский вратарь гостей Юнас Энрот наверняка пожалел в сердцах, что вернулся в КХЛ за большим рублем. На контрасте Никита Сошников с каждой игрой все комфортнее чувствует себя на родине, а сегодня он применил свой инстинкт убийцы. Из восьми его бросков в створ два зашли в цель. Сошников возглавил гонку снайперов лиги, а завтра поедет в сборную России вместе с Александром Кадейкиным и Артемом Сергеевым.

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На Кубке «Карьяла» троица будет по разные стороны баррикад с одноклубниками Хартикайненом и Манниненом. Финские легионеры часто заканчивают в «минусах», но выполняют большой объем работы и поездка домашний этап Евротура наверняка придаст им сил. Нестареющий Линус Умарк остается лучшим ассистентом «Востока», а сегодня в активе шведского плеймейкера 1+2 и 100-я шайба в регулярных чемпионатах КХЛ.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b05a37353089d474d4a2fa1e2a172cbb_hd/q642989/81dbe56260ae741de260e5466eebdb03/4728469752?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Динамовцам из Минска 10-дневная пауза просто необходима. Крэйг Вудкрофт и Михаил Грабовский едва ли представляют, как изменить ситуацию. Они сохраняют должности даже после одиннадцати поражений подряд и обновления клубного антирекорда, ведь у белорусов как всегда особый путь. Пока он напоминает поступь «Слована» и «Медвешчака» перед выходом из лиги. Надеюсь, бело-голубых такая участь не постигнет. В сегодняшней игре парни еле передвигали ноги, а многие просто погрузились в отчаяние. Олег Евенко попытался вывести партнеров из дремоты и от всей широкой души отмутузил Владимира Жаркова. Судьи признали защитника агрессором и отправили с площадки до конца игры. Правда, драка лишь разозлила хозяев, которые набросали Энроту и Толопило еще пять шайб, а в ответ получили лишь один точный выстрел от Владислава Еременко.