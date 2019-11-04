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3 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Безумный матч в Уфе: белорус-гигант отмутузил русского форварда, а «Салават» разнес «Динамо» 9:1!

Яркий матч в столице Башкортостана.

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«Салават» в прекрасном расположении духа уходит на евротуровскую паузу. В матче с минчанами зашли голы на любой вкус и зеленый цвет. Шведский вратарь гостей Юнас Энрот наверняка пожалел в сердцах, что вернулся в КХЛ за большим рублем. На контрасте Никита Сошников с каждой игрой все комфортнее чувствует себя на родине, а сегодня он применил свой инстинкт убийцы. Из восьми его бросков в створ два зашли в цель. Сошников возглавил гонку снайперов лиги, а завтра поедет в сборную России вместе с Александром Кадейкиным и Артемом Сергеевым.

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На Кубке «Карьяла» троица будет по разные стороны баррикад с одноклубниками Хартикайненом и Манниненом. Финские легионеры часто заканчивают в «минусах», но выполняют большой объем работы и поездка домашний этап Евротура наверняка придаст им сил. Нестареющий Линус Умарк остается лучшим ассистентом «Востока», а сегодня в активе шведского плеймейкера 1+2 и 100-я шайба в регулярных чемпионатах КХЛ.

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Динамовцам из Минска 10-дневная пауза просто необходима. Крэйг Вудкрофт и Михаил Грабовский едва ли представляют, как изменить ситуацию. Они сохраняют должности даже после одиннадцати поражений подряд и обновления клубного антирекорда, ведь у белорусов как всегда особый путь. Пока он напоминает поступь «Слована» и «Медвешчака» перед выходом из лиги. Надеюсь, бело-голубых такая участь не постигнет. В сегодняшней игре парни еле передвигали ноги, а многие просто погрузились в отчаяние. Олег Евенко попытался вывести партнеров из дремоты и от всей широкой души отмутузил Владимира Жаркова. Судьи признали защитника агрессором и отправили с площадки до конца игры. Правда, драка лишь разозлила хозяев, которые набросали Энроту и Толопило еще пять шайб, а в ответ получили лишь один точный выстрел от Владислава Еременко.

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Салават Юлаев
9:1
4:0, 3:1, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 103.11.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинКрэйг Вудкрофт
Вратари
Юха МетсолаЮнас Энрот(Никита Толопило)
1-й период
12:00Никита Сошников(Сакари Маннинен)
12:22Александр Кадейкин(Владимир Жарков, Дмитрий Кугрышев)
15:45Владимир Жарков(Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев)
18:18Захар Арзамасцев(Никита Сошников, Сакари Маннинен)
18:26Олег Евенко
18:26Олег Евенко
2-й период
21:24Линус Умарк(Сакари Маннинен)
23:29Роман Дюков
26:22Евгений II Дадонов
27:42Теему Хартикайнен(Линус Умарк)
35:42Артем Сергеев
35:55Владислав Еременко(Андрей Степанов, Райан Спунер)
36:39Дмитрий Кугрышев
36:39Кирилл Готовец
3-й период
40:23Александр Бурмистров
44:34Андрей Павленко
45:42Кирилл Готовец
46:48Никита Сошников(Линус Умарк, Филип Ларсен)
50:30Александр Кадейкин(Дмитрий Кугрышев, Григорий Панин)
59:46Владислав Картаев
Статистика
6Штрафное время35
7Игра в большинстве3
3Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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