«Авангард» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Авангарда» шайбы забросили Кирилл Семенов (6-я минута), Тэйлор Бек (23 и 57) и Свен Андригетто (42). У «Динамо» отличились Юусо Хиетанен (5 и 48) и Дмитрий Яшкин (49). Форварды «Динамо» Яшкин и Даниил Тарасов продлили свои результативные серии до шести матчей. Нападающий «Авангарда» Сергей Широков отдал 200-ю результативную передачу в КХЛ, всего в активе 33-летнего форварда 351 (151+200) очко в 544 матчах.

«Авангард» прервал серию «Динамо» из пяти побед, в предыдущий раз столичный клуб проигрывал 16 октября в домашнем матче с московским ЦСКА (1:2). В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает четвертое место, набрав 31 очко в 25 матчах. «Авангард» идет вторым на Востоке, имея в активе 34 очка после 25 встреч.

В параллельном матче петербургский СКА по буллитам обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:3. В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (5), Александр Барабанов (22), Андрей Кузьменко (40), победный буллит реализовал Кирилл Марченко. У проигравших голами отметились Лаурис Дарзиньш (26) и Брэндон Макмиллан (29, 36).

В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом», а «Динамо» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе встречи пройдут 12 ноября после паузы на игры национальных сборных.