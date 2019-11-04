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3 ноября, источник: ТАСС

«Авангард» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 3 ноября. /ТАСС/. Омский «Авангард» обыграл московское «Динамо» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе в присутствии 5417 зрителей, где «Авангард» проводит домашние матчи.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Авангарда» шайбы забросили Кирилл Семенов (6-я минута), Тэйлор Бек (23 и 57) и Свен Андригетто (42). У «Динамо» отличились Юусо Хиетанен (5 и 48) и Дмитрий Яшкин (49). Форварды «Динамо» Яшкин и Даниил Тарасов продлили свои результативные серии до шести матчей. Нападающий «Авангарда» Сергей Широков отдал 200-ю результативную передачу в КХЛ, всего в активе 33-летнего форварда 351 (151+200) очко в 544 матчах.

«Авангард» прервал серию «Динамо» из пяти побед, в предыдущий раз столичный клуб проигрывал 16 октября в домашнем матче с московским ЦСКА (1:2). В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает четвертое место, набрав 31 очко в 25 матчах. «Авангард» идет вторым на Востоке, имея в активе 34 очка после 25 встреч.

В параллельном матче петербургский СКА по буллитам обыграл рижское «Динамо» со счетом 4:3. В составе победителей шайбы забросили Антон Бурдасов (5), Александр Барабанов (22), Андрей Кузьменко (40), победный буллит реализовал Кирилл Марченко. У проигравших голами отметились Лаурис Дарзиньш (26) и Брэндон Макмиллан (29, 36).

В следующем матче «Авангард» на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом», а «Динамо» дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Обе встречи пройдут 12 ноября после паузы на игры национальных сборных.

В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» дома обыграл новосибирскую «Сибирь» (4:1), а «Сочи» на домашней площадке победил пекинский «Куньлунь» (2:0).

Авангард
4:3
1:1, 1:0, 2:2
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 103.11.2019, 17:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5417 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиВладимир Крикунов
Вратари
Игорь БобковИван Бочаров
1-й период
03:53Сергей Шумаков
04:29Юусо Хиетанен(Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин)
05:44Кирилл Семенов
2-й период
22:36Владимир Брюквин
22:51Тэйлор Бек(Вячеслав Войнов, Сергей Шумаков)
39:08Игорь Полыгалов
3-й период
41:10Свен Андригетто(Коди Фрэнсон, Сергей Широков)
47:25Юусо Хиетанен(Даниил Тарасов, Михал Чайковски)
48:27Вячеслав Кулемин
48:56Дмитрий Яшкин
49:34Семен Кошелев
54:30Валентин Пьянов
55:15Командный штраф
56:24Тэйлор Бек(Вячеслав Войнов)
Статистика
6Штрафное время8
4Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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