Канадский хоккейный тренер Пелино рассказал о работе в России

Источник: РИА "Новости"

«В 2013-м Майк (Кинэн) связался со мной и предложил вновь поработать вместе: “Если хочешь, можно снова вместе взять команду, но она в России”, на что я ответил: “Звучит отлично!” — сказал Пелино в интервью “Спорт-Экспрессу”. — Для нас обоих переезд сюда стал отличным жизненным и тренерским опытом. Здесь мы работали с выдающимися игроками. Высокие ожидания только мотивировали, и я не волновался ни о каких слухах или выдуманных историях. Мы просто хотели приключения, и реальность оправдала наши ожидания».

По словам канадца, он не может вспомнить негатива в России за время работы в магнитогорском клубе. При этом он рассказал, что из бытовых мелочей его больше всего удивило.



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«Не припомню ничего негативного, — заметил Пелино. — Было любопытно узнать все традиции и различия: что соль нельзя передавать из руки в руку; если наступил на ногу другому человеку, нужно предложить наступить на свою; через порог нельзя здороваться за руку. Что насчет традиции посидеть на дорожку? Мы больше старались зарядить энергией. Меня ничего не удивило, и мне понравилось то, что я узнал».

Пелино принял «Локомотив» две недели назад. Многие заметили, что канадец пел гимн Российской Федерации на тренерской скамейке, хотя никто из иностранцев до него такого не делал.