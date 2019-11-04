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3 ноября, источник: Известия

Канадский хоккейный тренер Пелино рассказал о работе в России

Канадский хоккейный тренер Майк Пелино в октябре вернулся в КХЛ и стал старшим тренером ярославского «Локомотива». Впервые он приехал на работу в России в 2013 году, когда был малоизвестным помощником легендарного Майка Кинэна в магнитогорском «Металлурге». Позже он также ассистировал Илье Воробьеву, а «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина.

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Источник: РИА "Новости"

«В 2013-м Майк (Кинэн) связался со мной и предложил вновь поработать вместе: “Если хочешь, можно снова вместе взять команду, но она в России”, на что я ответил: “Звучит отлично!” — сказал Пелино в интервью “Спорт-Экспрессу”. — Для нас обоих переезд сюда стал отличным жизненным и тренерским опытом. Здесь мы работали с выдающимися игроками. Высокие ожидания только мотивировали, и я не волновался ни о каких слухах или выдуманных историях. Мы просто хотели приключения, и реальность оправдала наши ожидания».

По словам канадца, он не может вспомнить негатива в России за время работы в магнитогорском клубе. При этом он рассказал, что из бытовых мелочей его больше всего удивило.


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«Не припомню ничего негативного, — заметил Пелино. — Было любопытно узнать все традиции и различия: что соль нельзя передавать из руки в руку; если наступил на ногу другому человеку, нужно предложить наступить на свою; через порог нельзя здороваться за руку. Что насчет традиции посидеть на дорожку? Мы больше старались зарядить энергией. Меня ничего не удивило, и мне понравилось то, что я узнал».

Пелино принял «Локомотив» две недели назад. Многие заметили, что канадец пел гимн Российской Федерации на тренерской скамейке, хотя никто из иностранцев до него такого не делал.

«Я знаю слова, но, конечно, я не пою его настолько чисто, как русские, — сказал Пелино. — Когда я впервые его услышал, я действительно прочувствовал российский гимн, и он мне понравился. С другой стороны, я — патриот Канады. Россия стала для меня новым домом. Я пою русский гимн, чтобы отдавать дань уважения. Мой отец прекрасно поет. Он часто ездит по больницам и домам престарелых. Когда я пел, особенно в первые годы в России, я становился ближе к своей семье».

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