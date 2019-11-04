Главный тренер минского «Динамо» назвал причину поражения со счётом 1:9
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:9).
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:9).
«Поздравляю Николая Цулыгина и его команду с победой. Мы знали, что нам предстоит тяжелый матч, и понимали, что «Салават» очень опытная, быстрая и мастеровитая команда. Мы подчеркнули, что надо сыграть супердисциплинированно и следовать нашему плану на игру.
К сожалению, игроки этого выбора не сделали, и наша молодость, неопытность и недостаток лидеров вылились в такой результат, который на табло. Больше всего разочаровало, что игроки не были готовы «платить цену» за победу, которая необходима для успеха в КХЛ.
Мы очень разочарованы результатом, но нам нужно идти дальше", — цитирует Вудкрофта
|Николай Цулыгин
|Крэйг Вудкрофт
|Юха Метсола
|Юнас Энрот(Никита Толопило)
|12:00
|Никита Сошников(Сакари Маннинен)
|12:22
|Александр Кадейкин(Владимир Жарков, Дмитрий Кугрышев)
|15:45
|Владимир Жарков(Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев)
|18:18
|Захар Арзамасцев(Никита Сошников, Сакари Маннинен)
|18:26
|Олег Евенко
|18:26
|Олег Евенко
|21:24
|Линус Умарк(Сакари Маннинен)
|23:29
|Роман Дюков
|26:22
|Евгений II Дадонов
|27:42
|Теему Хартикайнен(Линус Умарк)
|35:42
|Артем Сергеев
|35:55
|Владислав Еременко(Андрей Степанов, Райан Спунер)
|36:39
|Дмитрий Кугрышев
|36:39
|Кирилл Готовец
|40:23
|Александр Бурмистров
|44:34
|Андрей Павленко
|45:42
|Кирилл Готовец
|46:48
|Никита Сошников(Линус Умарк, Филип Ларсен)
|50:30
|Александр Кадейкин(Дмитрий Кугрышев, Григорий Панин)
|59:46
|Владислав Картаев
|6
|Штрафное время
|35
|7
|Игра в большинстве
|3
|3
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)