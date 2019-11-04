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01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор минского «Динамо» обратился к болельщикам после 1:9 в Уфе

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков обратился к болельщикам после разгромного поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:9).

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Источник: РИА "Новости"

«У нашей команды сейчас непростой период. По разным причинам мы не можем рассчитывать на большую часть лидеров — травмы и болезни лишили нас шести игроков топовых звеньев, и это не могло не сказаться на результатах. В последних двух матчах на лед выходило только трое легионеров. Их место в основе заняли молодые белорусы, которые пока не готовы на равных тягаться с такими мощными и сбалансированными командами, как «Салават Юлаев». Но мы продолжим доверять Ерёменко, Мартынову, Денисову, Павленко, Грецкому, Толопило и другим ребятам, за которыми будущее нашего хоккея — и национальной команды, и «Динамо». Потому что если это не сделать сейчас — завтра будет ещё хуже.


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Сейчас команда находится на пути домой, а уже завтра приступит к тренировкам. Весь международный перерыв, ежедневно мы продолжим отрабатывать большинство и меньшинство, игру в своей зоне и зоне атаки, чтобы 12 ноября выйти на матч с «Торпедо» и прервать эту серию поражений. Будут сделаны определённые кадровые выводы, о которых вы узнаете чуть позже.

То, что наша команда способна показывать совсем другой хоккей, способна побеждать любого соперника, мы видели совсем недавно, когда брали верх над «Йокеритом», «Металлургом» и «Спартаком». Позади только треть турнирной дистанции и от зоны плей-офф нашу команду отделяют шесть очков — это три победы, а значит, ничего не потеряно, если только мы сами не согласимся с обратным.

И нам есть, на кого равняться. Команда нашей школы СДЮШОР БФСО «Динамо» 2008 года рождения, которая сейчас выступает на турнире в Москве, сегодня встречалась с «Салаватом Юлаевым». Ребята выходили на лед, уже зная, как завершился матч в Уфе. Уверен, что это придало им дополнительной мотивации. Поединок окончился со счётом 7:2 в пользу «Динамо». Завтра, когда я встречусь со взрослыми динамовцами, я им обязательно расскажу, как надо играть за свой клуб, — цитирует Баскова пресс-служба минского клуба.

Салават Юлаев
9:1
4:0, 3:1, 2:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 103.11.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Уфа-Арена", 8070 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинКрэйг Вудкрофт
Вратари
Юха МетсолаЮнас Энрот(Никита Толопило)
1-й период
12:00Никита Сошников(Сакари Маннинен)
12:22Александр Кадейкин(Владимир Жарков, Дмитрий Кугрышев)
15:45Владимир Жарков(Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев)
18:18Захар Арзамасцев(Никита Сошников, Сакари Маннинен)
18:26Олег Евенко
18:26Олег Евенко
2-й период
21:24Линус Умарк(Сакари Маннинен)
23:29Роман Дюков
26:22Евгений II Дадонов
27:42Теему Хартикайнен(Линус Умарк)
35:42Артем Сергеев
35:55Владислав Еременко(Андрей Степанов, Райан Спунер)
36:39Дмитрий Кугрышев
36:39Кирилл Готовец
3-й период
40:23Александр Бурмистров
44:34Андрей Павленко
45:42Кирилл Готовец
46:48Никита Сошников(Линус Умарк, Филип Ларсен)
50:30Александр Кадейкин(Дмитрий Кугрышев, Григорий Панин)
59:46Владислав Картаев
Статистика
6Штрафное время35
7Игра в большинстве3
3Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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