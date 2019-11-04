НХЛ собирается украсть новую партию ведущих игроков КХЛ

Источник: РИА "Новости"

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bK2q3HJaXBI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч недели

«Авангард» и «Динамо» показали игру уровня плей-офф, но если бы не один момент, то бело-голубые постарались бы дожать соперника. Дело в том, что Владимир Крикунов договорился со своими хоккеистами о дополнительном третьем выходном в том случае, если команда выиграет два из трех матчей перед паузой на Евротур. В Балашиху команда приехала, выполнив задачу, а если бы тренер пообещал еще день паузы (например, «Авангард» отдыхает четыре дня), то концовка встречи смотрелась иначе. Но и так получилось здорово. Тут еще совпало то, что команде Боба Хартли по-человечески надоело показывать тусклую игру, добывая очки так, что это никому не приносят удовольствие. Плюс полные трибуны, когда все билеты были проданы. Так что мы увидели довольно веселую игру.

«Авангард» ничем не удивил, а вот бело-голубые становятся довольно серьезной силой, несмотря на то, что формально у них только одно атакующее звено. Но какое!

Я уже не первый раз вижу, что как только на льду появляется Вадим Шипачев, так соперники начинают нервничать. И в Балашихе было подобное, а это еще Шипачев довольно много ленился, пару раз терял шайбу на ровном месте, а один раз просто не побежал в перспективную атаку, предпочтя остаться у своих ворот. И все равно каждое его владение шайбой несло серьезную угрозу, справиться с которой было практически невозможно. Не забывайте о том, что Владимир Крикунов нашел общий язык с хоккеистами и те прекрасно понимают тренера. В Западной конференции более мощная и сбалансированная команда только ЦСКА, а если бело-голубые не допустят провала в регулярном чемпионате, то встречаться им лишь в битве за место в финале Кубка Гагарина. Вот что значит не трогать тренера и ждать от него результата.

Поражение недели

Минское «Динамо» приехало в Уфу и предстало весьма жалкой командой, которая получила девять шайб от «Салавата Юлаева». Белорусский клуб установил и рекорд по количеству поражений подряд, обновив «достижение» по самому крупному поражению. Поздно вечером генеральный директор клуба Дмитрий Басков обратился к болельщикам и призвал их понять, почему у клуба такой результат. В команде много травмированных, причем, это сильные иностранцы, а молодые местные хоккеисты только набираются опыта. Но приходится доверять белорусам, чтобы у местного хоккея было будущее, а сборная не страдала. К Крейгу Вудкрофту нет вопросов у руководства. И это хорошо, так как тренер и без этого делает слишком много, учитывая все специфические сложности, с которыми ему пришлось столкнуться, начиная с лета.

Напомним, что минчане позже всех начали формировать команду, а когда другие клубы КХЛ набрали по шесть пятерок, у них в составе не было никого. Затем были странные сборы, где было 20 игроков с просмотровыми контрактами, битва за каждого иностранца, в которой Басков если и выходил победителем, то после трудного спора. Скорее уж странно то, что у «Динамо» к этому моменту 18 очков, а не 5.

Но стоит напомнить, что никто не сделал хуже для клуба, чем в самой Белоруссии. Там ведь, начиная с весны, идет постоянная борьба за власть, за бюджет, там ждут выступления президента и ни о какой стабильности речи быть не может. «Динамо» выступает гораздо лучше, чем позволяет обстановка, так что конкретное поражение в Уфе никого удивлять не должно. В стране все сделали для него.

Визит

Генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка посетил Санкт-Петербург, побывал на играх СКА, чтобы встретиться и поговорить с Александром Барабановым, Андреем Кузьменко, а, по некоторым данным, и с Артемом Зубом о возможности переехать за океан. Причем, все три игрока, если действительно согласятся, получат дешевые первые контракты стоимостью меньше миллиона долларов (до вычета налогов), а для клубов НХЛ такие потери вообще не замечаются. Мы же потеряем как минимум трех игроков (а по моим данным, пять-семь незадрафтованных, у которых заканчивается контракт, и которые собираются переезжать). Они могут заиграть, а могут и не заиграть и в Америке их легко переварят.

Удивительно, что наши парни клюют, а примеры Вадима Шипачева, Никиты Гусева или, например, Ильи Любушкина (второй контракт лишь 874 тысячи долларов) их ничему не учат. Все видят себя Панариным, Кузнецовым или, как минимум, Дадоновым.

При этом легко забывается про высокие (пусть и порой необоснованные) зарплаты дома. Никакой ответственности перед местными болельщиками. Но и хоккеистов понять можно. Если раньше мы гнались за НХЛ и проделали хоть какой-то путь, то в последнее время не просто встали на месте, а покатились назад. Вы думали, что так может продолжаться и дальше, а игроков заткнешь большими зарплатами? Как видите, просчитались. Теперь уезжают даже те, у кого в КХЛ не все гладко. Нет никакого интереса выступать дома.