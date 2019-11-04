«Команда жила в военной казарме». Американец Стэплтон рассказал об ужасах в хоккейной России

«В Нижнекамске это была военная казарма, а в Казани отличная охраняемая территория с квартирами, в которых мы могли оставаться с семьями. Мы должны были оставаться там за день до игры. Однажды я пришел домой в три утра с пакетом “Макдональдса”, и на следующий день мне позвонили и сказали, что так нельзя делать. И показали видео, на котором был я. Божечки мои», — сказал Стэплтон.