«Команда жила в военной казарме». Американец Стэплтон рассказал об ужасах в хоккейной России
Бывший нападающий «Ак Барса» и «Нефтехимика» Тим Стэплтон в подкасте Spittin Chiclets рассказал, в каких условиях ему пришлось проживать, выступая в КХЛ.
Бывший нападающий «Ак Барса» и «Нефтехимика» Тим Стэплтон в подкасте Spittin Chiclets рассказал, в каких условиях ему пришлось проживать, выступая в КХЛ.
«В Нижнекамске это была военная казарма, а в Казани отличная охраняемая территория с квартирами, в которых мы могли оставаться с семьями. Мы должны были оставаться там за день до игры. Однажды я пришел домой в три утра с пакетом “Макдональдса”, и на следующий день мне позвонили и сказали, что так нельзя делать. И показали видео, на котором был я. Божечки мои», — сказал Стэплтон.
В России американский хоккеист также защищал цвета магнитогорского «Металлурга» и «Спартака». В настоящее время форвард играет за немецкий «Ингольштадт».
Перевод интервью Стэплтона осуществил