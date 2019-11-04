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13:41 (мск), источник: Sport24

«Команда жила в военной казарме». Американец Стэплтон рассказал об ужасах в хоккейной России

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Нефтехимика» Тим Стэплтон в подкасте Spittin Chiclets рассказал, в каких условиях ему пришлось проживать, выступая в КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«В Нижнекамске это была военная казарма, а в Казани отличная охраняемая территория с квартирами, в которых мы могли оставаться с семьями. Мы должны были оставаться там за день до игры. Однажды я пришел домой в три утра с пакетом “Макдональдса”, и на следующий день мне позвонили и сказали, что так нельзя делать. И показали видео, на котором был я. Божечки мои», — сказал Стэплтон.

В России американский хоккеист также защищал цвета магнитогорского «Металлурга» и «Спартака». В настоящее время форвард играет за немецкий «Ингольштадт».

Перевод интервью Стэплтона осуществил телеграм-канал «Эпицентр».

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