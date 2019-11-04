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15:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Назаров — о критике КХЛ легионерами: Если ты не баба, распускай язык в России

Известный российский тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров прокомментировал высказывания экс-игрока «Ак Барса» и «Нефтехимика» Тима Стэплтона.

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Источник: РИА "Новости"

Американец в подкасте Spittin Chiclets жёстко раскритиковал КХЛ и допустил несколько оскорбительных высказываний в адрес Владимира Крикунова, сейчас тренирующего московское «Динамо».

«Владимира Васильевича Крикунова я знаю давно. Это мэтр отечественного тренерского цеха, один из моих хоккейных учителей. Да, сейчас мы конкурируем как тренеры, но я по-доброму завидую его составу в московском “Динамо”. Там играет один из моих любимых российских нападающих Вадим Шипачёв — лучший бомбардир и ассистент нынешнего регулярного чемпионата. Касаемо выступлений в этом подкасте могу сказать следующее. Если ты считаешь себя мужиком, а не бабой, то делай такие заявления и распускай свой язык в России, а не за границей. Эти люди просто хайпуют и пытаются оскорбить взрослых и уважаемых во всём мире людей. Мы, молодое поколение тренеров, этого не допустим и при следующей встрече дадим этим болтунам и их друзьям, которые будут играть в КХЛ, щелчок по носу», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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