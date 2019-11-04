Назаров — о критике КХЛ легионерами: Если ты не баба, распускай язык в России
Известный российский тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров прокомментировал высказывания
Известный российский тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров прокомментировал высказывания
Американец в подкасте Spittin Chiclets жёстко раскритиковал КХЛ и допустил несколько оскорбительных высказываний в адрес Владимира Крикунова, сейчас тренирующего московское «Динамо».
«Владимира Васильевича Крикунова я знаю давно. Это мэтр отечественного тренерского цеха, один из моих хоккейных учителей. Да, сейчас мы конкурируем как тренеры, но я