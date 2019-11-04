«Ночью разбудят — буду готов играть за Россию». Интервью с лучшим снайпером КХЛ
Никита Сошников рассказал, как «зажигает» в «Салавате Юлаеве» и чего ждёт от вызова в сборную на Евротур.
Никита Сошников рассказал, как «зажигает» в «Салавате Юлаеве» и чего ждёт от вызова в сборную на Евротур.
26-летний нападающий Никита Сошников после возвращения из Северной Америки проводит мощный сезон в «Салавате Юлаеве», являясь лучшим снайпером не только своей команды, но и всей КХЛ. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сошников рассказал об игре за уфимский клуб, атмосфере внутри коллектива, методах работы Николая Цулыгина, а также поделился эмоциями от вызова в сборную России на первый этап Евротура.
— Треть регулярного чемпионата КХЛ позади. Как оцените успехи «Салавата Юлаева»?
— Никакого негатива нет. Случались серии из двух поражений, но в целом идём по таблице стабильно, набираем очки. Из того, что не очень нравится — маловато забиваем. В этом компоненте нам нужно прибавлять.
— Судя по личным результатам, вы полностью адаптировались в КХЛ.
— У нас хорошо пошло в связке с финским форвардом Сакари Манниненом. Понимаю, что он делает, так как я до этого играл в Северной Америке. Там все решения принимаются на скорости, Сакари — хоккеист именно такого плана. Скажу честно: мне с ним нравится играть. Третьим в нашем звене в последней игре был Хохряков. Он тоже бежит, борется, старается. С ним тоже понравилось.
— Николай Цулыгин часто тасует тройки и ищет подходящую «химию»?
— Да я бы не сказал. Большую часть чемпионата я играл с Сашей Бурмистровым, а теперь порядка 10 матчей играю с Манниненом.
— В последнем перед паузой матче вы разгромили минское «Динамо» — 9:1. Что это было?
— Не скажу, что на Минск был
какой-тоособенный настрой. Так получилось, что мы показали классный хоккей, а соперник оказался не готов к серьёзному давлению с нашей стороны.
Но, конечно, мы хотели уйти на паузу в хорошем настроении. Здорово, что так получилось, но лично я уже забыл этот матч.
— Причём, недавно вы играли с динамовцами в Минске и выиграли лишь в овертайме…
— В Минске было намного тяжелее играть. Домашние трибуны, болельщики всегда гонят вперёд. Там даже несмотря на результат люди ходят на арену, любят хоккей. Это же главный вид спорта для Беларуси.
— В матче с минским «Динамо» вы оформили дубль и с 14 голами вышли на чистое первое в списке снайперов.
— Никто не скрывает, что подобные вещи приятны. Но не нужно забывать, что большая часть чемпионата впереди, так что главное — приносить результат своей команде.
— Но обойти самого Кирилла Капризова, о котором не говорит только ленивый, почётно. Согласны?
— Кирилл — хороший игрок, который зарекомендовал себя в России. Пишут, что на следующий год он поедет в НХЛ. Я желаю ему там только успехов. Всё должно получиться.
— Сейчас уже можно с уверенностью говорить, что в Уфе вы нашли свою команду?
— Когда я летом подписывал контракт с «Салаватом Юлаевым», то знал, что всё будет хорошо. Знал, к чему готовиться. Хорошо, что подписал контракт заранее, мой агент решил этот вопрос. Дальше уже был вопрос мастерства, нужно было доказывать. Если в тебе
— Ещё одна важная деталь: болячки
— Да, я рад этому.
Просто поймите, когда ты играешь в четвёртом звене с крупными ребятами на маленьких площадках, то сразу начинаются травмы. Это не мой хоккей. Я могу играть в силовой манере, но и забивать тоже умею, что сейчас и доказываю.
— Кстати, обмен сыграл в обе стороны. У вас пошло в «Салавате», а у Владимира Ткачёва — в СКА.
— Лично с Володей я не знаком, но рад, что у него тоже пошло в Питере. СКА — хорошая организация, сейчас в команде многое держится на Ткачёве. Здорово, что обмен для обеих команд оказался удачным. Это всегда хорошо.
— Какая атмосфера в уфимской раздевалке и как вам работается с Николаем Цулыгиным?
— В раздевалке рабочая атмосфера. Отличный коллектив, который постоянно обсуждает
— Право на творчество есть?
— Конечно, на это есть право. Никто никого не зажимает, не заставляет выбрасывать шайбу по стеклу. Наоборот, стараемся играть в красивый и комбинационный хоккей, больше владеть шайбой. Не бегать за ней, а чтобы за нами бегали и отбирали её.
— Как общаетесь с легионерами?
— Я хорошо владею английским языком, поэтому много времени провожу с иностранцами. Но вообще у нас коллектив не разделяется на легионеров и русских. Когда я играл в Мытищах, то такое было, а в Уфе все держатся вместе.
— Бытовой вопрос в Уфе для вас уже решён?
— Мне нравится в Уфе, город развивается, в последний раз я здесь был пять лет назад. Много новых построек, скучать не приходится. Постоянно игры, но для жены и ребёнка всё необходимое есть. Снимаем квартиру.
— Устаёте от длительных перелётов?
— Если честно, то здесь сложнее с логистикой. Подолгу ждёшь баулы, много времени теряешь на пропуски, допуски и так далее. В НХЛ мы быстро приезжали на автобусе к аэропорту,
— Своей игрой вы заслужили вызов в сборную России. Сейчас у вас особенные чувства?
— После чемпионата мира в Копенгагене я не был в национальной команде, да и в России не был. Приятно получить этот вызов. Состав будет экспериментальный, но в сборной России всегда хорошая атмосфера. Ты играешь за страну. Меня ночью разбудят — буду готов играть за Россию.
— Значит, получили дополнительную мотивацию.
— Думаю, для любого игрока это мотивация. Какая бы не была усталость, ты всегда едешь в сборную мотивированным и с желанием показывать хороший хоккей. Потом эта уверенность должна переноситься в регулярный чемпионат. Кстати, даже на этапах Евротура хоккей быстрее, чем в КХЛ, поэтому решения тоже нужно принимать быстрее.
— Вместе с вами в сборную вызвали ещё двух хоккеистов «Салавата» — защитника Артёма Сергеева и нападающего Александра Кадейкина.
— Они улетели вчера, сразу после игры с минским «Динамо», а я прилетел в Москву сегодня. У «Салавата» часто вызывают в сборную
— Какие ожидания от Кубка Карьяла?
— Даже не помню, играл ли я на нём раньше.
Помню, с Олегом Валерьевичем Знарком ездили играть в Чехию. Тогда был супермолодой состав, активно подключали молодёжь. Нужно побеждать и доказывать, что наша лига развивается и не стоит на месте.
Мы хотим приехать и выиграть этот турнир. Перед сборной России других задач не стоит.
— Ко всему прочему нужно понимать, что состав на чемпионат мира будет формироваться в том числе и по результатам выступления каждого игрока на этапах Евротура.
— Да, это тоже верно. Евротур — просмотр хоккеистов, на котором ты показываешь, что из себя представляешь. Дальше тренерский штаб будет делать выводы и принимать решения.
— Вам
— Нет, в клуб пришла бумага, после чего мне сказали, что на тебя пришёл вызов в сборную.
— С главным тренером сборной России Алексеем Кудашовым вы знакомы по работе в «Атланте». Как охарактеризуете этого тренера?
— Я и Саша Кедейкин очень давно с ним знакомы. Он нас знает ещё ребятишками, знает к нам подход. Думаю, всё будет нормально, мы снова сработаемся.
— Кудашов считается мастером по работе с молодёжью.
— Алексей Николаевич — трудоголик. Постоянно изучает
— Вы
— Я сразу сказал, что не жалею. Не жалел бы и даже при отсутствии результата. Мне там уже нечего было ловить. Прилипло клеймо травм и всего остального. Пора было возвращаться в Россию. Может, даже годом ранее. Но решил попробовать ещё раз, были свои причины.
— Матчи НХЛ смотрите?
— Слежу за «Торонто», периодически даже пересматриваю в повторе их матчи целиком. За «Сент-Луисом» тоже послеживаю, смотрю хайлайты. Мне всё это интересно.
— Владимир Тарасенко получил тяжёлую травму, перенёс операцию и выбыл на длительный срок. Поддержали его?
— Да, я пожелал ему скорейшего выздоровления. Жалко, что так получилось. Знаю Вову, у него хорошая семья, которая ему сильно поможет в моральном плане. Думаю, он быстро восстановится и всё будет хорошо. Главное, чтобы не было рецидивов. Тарасенко — звезда НХЛ, он вернётся и снова получит игровое время и место в составе.
Павел Панышев