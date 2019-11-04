«Ночью разбудят — буду готов играть за Россию». Интервью с лучшим снайпером КХЛ

Источник: РИА "Новости"

26-летний нападающий Никита Сошников после возвращения из Северной Америки проводит мощный сезон в «Салавате Юлаеве», являясь лучшим снайпером не только своей команды, но и всей КХЛ. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сошников рассказал об игре за уфимский клуб, атмосфере внутри коллектива, методах работы Николая Цулыгина, а также поделился эмоциями от вызова в сборную России на первый этап Евротура.

«У нас хорошо пошло в связке с Манниненом»

— Треть регулярного чемпионата КХЛ позади. Как оцените успехи «Салавата Юлаева»?

— Никакого негатива нет. Случались серии из двух поражений, но в целом идём по таблице стабильно, набираем очки. Из того, что не очень нравится — маловато забиваем. В этом компоненте нам нужно прибавлять.

— Судя по личным результатам, вы полностью адаптировались в КХЛ.

— У нас хорошо пошло в связке с финским форвардом Сакари Манниненом. Понимаю, что он делает, так как я до этого играл в Северной Америке. Там все решения принимаются на скорости, Сакари — хоккеист именно такого плана. Скажу честно: мне с ним нравится играть. Третьим в нашем звене в последней игре был Хохряков. Он тоже бежит, борется, старается. С ним тоже понравилось.

— Николай Цулыгин часто тасует тройки и ищет подходящую «химию»?

— Да я бы не сказал. Большую часть чемпионата я играл с Сашей Бурмистровым, а теперь порядка 10 матчей играю с Манниненом.

— В последнем перед паузой матче вы разгромили минское «Динамо» — 9:1. Что это было?

— Не скажу, что на Минск был какой-то особенный настрой. Так получилось, что мы показали классный хоккей, а соперник оказался не готов к серьёзному давлению с нашей стороны.

Но, конечно, мы хотели уйти на паузу в хорошем настроении. Здорово, что так получилось, но лично я уже забыл этот матч.

— Причём, недавно вы играли с динамовцами в Минске и выиграли лишь в овертайме…

— В Минске было намного тяжелее играть. Домашние трибуны, болельщики всегда гонят вперёд. Там даже несмотря на результат люди ходят на арену, любят хоккей. Это же главный вид спорта для Беларуси.

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«Когда ты играешь в четвёртом звене с крупными ребятами на маленьких площадках, то сразу начинаются травмы. Это не мой хоккей»

— В матче с минским «Динамо» вы оформили дубль и с 14 голами вышли на чистое первое в списке снайперов.

— Никто не скрывает, что подобные вещи приятны. Но не нужно забывать, что большая часть чемпионата впереди, так что главное — приносить результат своей команде.

— Но обойти самого Кирилла Капризова, о котором не говорит только ленивый, почётно. Согласны?

— Кирилл — хороший игрок, который зарекомендовал себя в России. Пишут, что на следующий год он поедет в НХЛ. Я желаю ему там только успехов. Всё должно получиться.

— Сейчас уже можно с уверенностью говорить, что в Уфе вы нашли свою команду?

— Когда я летом подписывал контракт с «Салаватом Юлаевым», то знал, что всё будет хорошо. Знал, к чему готовиться. Хорошо, что подписал контракт заранее, мой агент решил этот вопрос. Дальше уже был вопрос мастерства, нужно было доказывать. Если в тебе что-то есть, то ты должен раскрыться и заиграть. Главное, чтобы возможность дали. Мне её дали, за что я благодарен руководству уфимского клуба, тренерскому штабу команды.



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— Ещё одна важная деталь: болячки наконец-то обходят вас стороной.

— Да, я рад этому.

Просто поймите, когда ты играешь в четвёртом звене с крупными ребятами на маленьких площадках, то сразу начинаются травмы. Это не мой хоккей. Я могу играть в силовой манере, но и забивать тоже умею, что сейчас и доказываю.

— Кстати, обмен сыграл в обе стороны. У вас пошло в «Салавате», а у Владимира Ткачёва — в СКА.

— Лично с Володей я не знаком, но рад, что у него тоже пошло в Питере. СКА — хорошая организация, сейчас в команде многое держится на Ткачёве. Здорово, что обмен для обеих команд оказался удачным. Это всегда хорошо.

«В “Салавате” никто никого не зажимает, не заставляет выбрасывать шайбу по стеклу»

— Какая атмосфера в уфимской раздевалке и как вам работается с Николаем Цулыгиным?

— В раздевалке рабочая атмосфера. Отличный коллектив, который постоянно обсуждает какие-то моменты. С тренером тоже всё это обсуждается. У Николая Леонидовича нет такого, чтобы он заявил: «я сказал, поэтому вы будете делать только так». Постоянно идёт какой-то рабочий диалог.

— Право на творчество есть?

— Конечно, на это есть право. Никто никого не зажимает, не заставляет выбрасывать шайбу по стеклу. Наоборот, стараемся играть в красивый и комбинационный хоккей, больше владеть шайбой. Не бегать за ней, а чтобы за нами бегали и отбирали её.

— Как общаетесь с легионерами?

— Я хорошо владею английским языком, поэтому много времени провожу с иностранцами. Но вообще у нас коллектив не разделяется на легионеров и русских. Когда я играл в Мытищах, то такое было, а в Уфе все держатся вместе. Ребята-иностранцы давно здесь, их все знают. Когда им нужна какая-то помощь или подсказка, то всегда помогаю, даю совет, плюс у нас жёны общаются.

— Бытовой вопрос в Уфе для вас уже решён?

— Мне нравится в Уфе, город развивается, в последний раз я здесь был пять лет назад. Много новых построек, скучать не приходится. Постоянно игры, но для жены и ребёнка всё необходимое есть. Снимаем квартиру.

— Устаёте от длительных перелётов?

— Если честно, то здесь сложнее с логистикой. Подолгу ждёшь баулы, много времени теряешь на пропуски, допуски и так далее. В НХЛ мы быстро приезжали на автобусе к аэропорту, час-полтора перелёт и всё. Тут же прилетаешь в четыре-пять утра по местному времени, глаза на лоб лезут. Помню, после первого выезда в Китай и на Дальний Восток состояние было не очень хорошим. Но слетали туда довольно удачно, хотелось сразу набирать очки.

Источник: AP

«Мы хотим приехать и выиграть Кубок Карьяла. Перед сборной России других задач не стоит»

— Своей игрой вы заслужили вызов в сборную России. Сейчас у вас особенные чувства?

— После чемпионата мира в Копенгагене я не был в национальной команде, да и в России не был. Приятно получить этот вызов. Состав будет экспериментальный, но в сборной России всегда хорошая атмосфера. Ты играешь за страну. Меня ночью разбудят — буду готов играть за Россию.

— Значит, получили дополнительную мотивацию.

— Думаю, для любого игрока это мотивация. Какая бы не была усталость, ты всегда едешь в сборную мотивированным и с желанием показывать хороший хоккей. Потом эта уверенность должна переноситься в регулярный чемпионат. Кстати, даже на этапах Евротура хоккей быстрее, чем в КХЛ, поэтому решения тоже нужно принимать быстрее.

— Вместе с вами в сборную вызвали ещё двух хоккеистов «Салавата» — защитника Артёма Сергеева и нападающего Александра Кадейкина.

— Они улетели вчера, сразу после игры с минским «Динамо», а я прилетел в Москву сегодня. У «Салавата» часто вызывают в сборную двух-трёх игроков, в Уфе много хороших мастеров.

— Какие ожидания от Кубка Карьяла?

— Даже не помню, играл ли я на нём раньше.

Помню, с Олегом Валерьевичем Знарком ездили играть в Чехию. Тогда был супермолодой состав, активно подключали молодёжь. Нужно побеждать и доказывать, что наша лига развивается и не стоит на месте.

Мы хотим приехать и выиграть этот турнир. Перед сборной России других задач не стоит.

— Ко всему прочему нужно понимать, что состав на чемпионат мира будет формироваться в том числе и по результатам выступления каждого игрока на этапах Евротура.

— Да, это тоже верно. Евротур — просмотр хоккеистов, на котором ты показываешь, что из себя представляешь. Дальше тренерский штаб будет делать выводы и принимать решения.

— Вам кто-то звонил из сборной, вызывал лично?

— Нет, в клуб пришла бумага, после чего мне сказали, что на тебя пришёл вызов в сборную.

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«Кудашов нас с Кадейкиным знал ещё ребятишками»

— С главным тренером сборной России Алексеем Кудашовым вы знакомы по работе в «Атланте». Как охарактеризуете этого тренера?

— Я и Саша Кедейкин очень давно с ним знакомы. Он нас знает ещё ребятишками, знает к нам подход. Думаю, всё будет нормально, мы снова сработаемся.

— Кудашов считается мастером по работе с молодёжью.

— Алексей Николаевич — трудоголик. Постоянно изучает что-то новое, за всем следит, пытается идти в ногу со временем. Завтра встретимся, пообщаемся и приступим к работе. Самое главное, что будем представлять одну команду.

— Вы по-прежнему не жалеете о том, что вернулись в Россию из НХЛ?

— Я сразу сказал, что не жалею. Не жалел бы и даже при отсутствии результата. Мне там уже нечего было ловить. Прилипло клеймо травм и всего остального. Пора было возвращаться в Россию. Может, даже годом ранее. Но решил попробовать ещё раз, были свои причины.

— Матчи НХЛ смотрите?

— Слежу за «Торонто», периодически даже пересматриваю в повторе их матчи целиком. За «Сент-Луисом» тоже послеживаю, смотрю хайлайты. Мне всё это интересно.

— Владимир Тарасенко получил тяжёлую травму, перенёс операцию и выбыл на длительный срок. Поддержали его?

— Да, я пожелал ему скорейшего выздоровления. Жалко, что так получилось. Знаю Вову, у него хорошая семья, которая ему сильно поможет в моральном плане. Думаю, он быстро восстановится и всё будет хорошо. Главное, чтобы не было рецидивов. Тарасенко — звезда НХЛ, он вернётся и снова получит игровое время и место в составе.