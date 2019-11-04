Пять подряд поражений «Барыса». Кризис или нужна перезагрузка?
Казахстанский клуб «Барыс» проиграл пять матчей подряд, но еще сохраняет место в зоне
Казахстанский клуб «Барыс» проиграл пять матчей подряд, но еще сохраняет место в зоне
В результате неудачной серии игр подопечные Андрея Скабелки скатились со второго места на пятое, а от девятой позиции и ниже, или команд без
Два абсолютно не похожих друг на друга варианта по формированию состава, но оба могут оказаться за линией восьмерки. Клуб из Владивостока сильно стартовал и даже претендовал на звание открытия сезона. Дважды по пути он обыграл «Барыс», не дав сопернику ни разу отличиться. Но сейчас игра «Адмирала» разладилась и вместо ТОП-3 они уже восьмые: четыре поражения в последних пяти встречах — и команда стоит на вылет.
Амбиции «Автомобилиста» это не десятое место в конференции. В прошлом сезоне клуб серьезно потратился и стартовал уверенно, а в этом — главного тренера могут уволить в любой момент. Две победы в последних играх после семи поражений могут заставить подумать, что кризис пройден. До ТОП-8 рукой подать, но прошлогоднего блеска нет — соперники уже не боятся Найджела Доуса и компанию.
«Барыс»
Но в «Барысе» нет явного лидера. Даррен Диц при всех его невероятных вспышках в игре не может назвать себя игроком, который отвечает за результат. Канадец бывает очень хорош, а есть игры, где его не видно или его ошибка приводит к победе соперников. Мог остаться в команде Брэндон Боченски, но опытный форвард завершил карьеру, а клуб сделал ставку на более молодых исполнителей.
Один из них, а именно Адам Хелука, команду уже покинул. Под вопросом выступление Ииро Пакаринена, получившего серьезное повреждение. Пробует завести партнеров Эрик Тангрэйди, но американцу нужны набранные очки, а не только словесная мотивация и силовые приемы. Нужно вести партнеров за собой.
Тренерский штаб активно ищет варианты для усиления игры. Приглашение Линуса Виделля и ротация в звеньях — это поиск оптимальных сочетаний, которые могут принести положительный результат. Если вернуться к таблице, то для «Барыса» еще ничего не потеряно: сыграно 24 матча, но впереди еще около трех десятков встреч.
Плотность в конференции такая, что последняя, 12 команда, от восьмого места отстает всего на пять пунктов. А от «Барыса» — на восемь. Даже проиграв пять игр подряд столичные хоккеисты в двух брали хотя бы очко. А еще чуть раньше, до пятиматчевой безвыигрышной серии, были восемь игр, когда «Барыс» вообще не уходил со льда без пополнения хотя бы в очко.
Другое дело, что серия затянулась. Скабелке нравится, как отдаются игроки на льду, но результат пока отрицательный. Помочь может перерыв — последние пять матчей забудутся, отойдут в историю. Можно будет открыть новый отрезок, начав его в игре с «Северсталью». Клуб из Череповца уже обыграли в этом сезоне — надо повторить успех. Забить больше голов, чем соперник.
«Барыс» останется в ТОП-4. Более высокое место принесет преимущество своего льда, но соотношение сил на «Востоке» такое, что за любой бонус нужно хвататься. Подопечные Скабелки могут потягаться в любым из соперников, но вряд ли захотят получить в оппозицию «Ак Барс». Еще не поднялся и занял свое место в ТОП-8 и «Автомобилист». Борьба будет очень напряженная.
И когда она закрутится, лучше оказаться не в группе, которая бьется за последнюю путевку. Она выведет на казанцев. Лучше сидеть повыше и готовиться ко второму этапу. И нервы беречь — в
Напомним, следующий матч «Барыс» проведет 12 ноября в Череповце с «Северсталью». Российский клуб занимает десятое место на «Западе».