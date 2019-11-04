Пять подряд поражений «Барыса». Кризис или нужна перезагрузка?

В результате неудачной серии игр подопечные Андрея Скабелки скатились со второго места на пятое, а от девятой позиции и ниже, или команд без плей-офф, «Барыс» отделяют всего четыре очка. С учетом двухочковой системой это две победы. Давайте попробуем разобраться, в опасной ли ситуации «Барыс»?

По примеру «Адмирала» или «Автомобилиста»

Два абсолютно не похожих друг на друга варианта по формированию состава, но оба могут оказаться за линией восьмерки. Клуб из Владивостока сильно стартовал и даже претендовал на звание открытия сезона. Дважды по пути он обыграл «Барыс», не дав сопернику ни разу отличиться. Но сейчас игра «Адмирала» разладилась и вместо ТОП-3 они уже восьмые: четыре поражения в последних пяти встречах — и команда стоит на вылет.

Амбиции «Автомобилиста» это не десятое место в конференции. В прошлом сезоне клуб серьезно потратился и стартовал уверенно, а в этом — главного тренера могут уволить в любой момент. Две победы в последних играх после семи поражений могут заставить подумать, что кризис пройден. До ТОП-8 рукой подать, но прошлогоднего блеска нет — соперники уже не боятся Найджела Доуса и компанию.

«Барыс» где-то посередине между «Адмиралом» и «Автомобилистом». В казахстанской команде нет игроков, которые бы по уровню были близки к исполнителям из Екатеринбурга, но есть желание выступить лучше, чем раньше. С «Адмиралом» роднит командная работа и небольшой, по меркам лиги, бюджет. Но российская команда уже на грани провала, а у клуба из Казахстана есть запас прочности.



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Усилили «Ак Барс» и не подписали Боченски

Но в «Барысе» нет явного лидера. Даррен Диц при всех его невероятных вспышках в игре не может назвать себя игроком, который отвечает за результат. Канадец бывает очень хорош, а есть игры, где его не видно или его ошибка приводит к победе соперников. Мог остаться в команде Брэндон Боченски, но опытный форвард завершил карьеру, а клуб сделал ставку на более молодых исполнителей.

Один из них, а именно Адам Хелука, команду уже покинул. Под вопросом выступление Ииро Пакаринена, получившего серьезное повреждение. Пробует завести партнеров Эрик Тангрэйди, но американцу нужны набранные очки, а не только словесная мотивация и силовые приемы. Нужно вести партнеров за собой. Что-то такое, что в Казани выдают Мэтт Фрэттин с Патрисом Кормье: 29 очков на двоих — думаем, что «Ак Барс» не пожалел, когда сделал ставку на этих нападающих. По показателю полезности оба входят в ТОП-30 (+14 и +12, соответственно), а у «Барыса» лучший результат, это +3. У Дица, например, он вообще в минусе (-8).

Ситуация для «Барыса»

Тренерский штаб активно ищет варианты для усиления игры. Приглашение Линуса Виделля и ротация в звеньях — это поиск оптимальных сочетаний, которые могут принести положительный результат. Если вернуться к таблице, то для «Барыса» еще ничего не потеряно: сыграно 24 матча, но впереди еще около трех десятков встреч.

Плотность в конференции такая, что последняя, 12 команда, от восьмого места отстает всего на пять пунктов. А от «Барыса» — на восемь. Даже проиграв пять игр подряд столичные хоккеисты в двух брали хотя бы очко. А еще чуть раньше, до пятиматчевой безвыигрышной серии, были восемь игр, когда «Барыс» вообще не уходил со льда без пополнения хотя бы в очко.

Другое дело, что серия затянулась. Скабелке нравится, как отдаются игроки на льду, но результат пока отрицательный. Помочь может перерыв — последние пять матчей забудутся, отойдут в историю. Можно будет открыть новый отрезок, начав его в игре с «Северсталью». Клуб из Череповца уже обыграли в этом сезоне — надо повторить успех. Забить больше голов, чем соперник.

Прогноз

«Барыс» останется в ТОП-4. Более высокое место принесет преимущество своего льда, но соотношение сил на «Востоке» такое, что за любой бонус нужно хвататься. Подопечные Скабелки могут потягаться в любым из соперников, но вряд ли захотят получить в оппозицию «Ак Барс». Еще не поднялся и занял свое место в ТОП-8 и «Автомобилист». Борьба будет очень напряженная.

И когда она закрутится, лучше оказаться не в группе, которая бьется за последнюю путевку. Она выведет на казанцев. Лучше сидеть повыше и готовиться ко второму этапу. И нервы беречь — в плей-офф они пригодятся. Игровая дисциплина и надежная игра вратарь, это залог успеха в лиге.