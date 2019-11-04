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18:02 (мск), источник: Sport24

«Это от небольшого ума». Михайлов оценил критику американцев в адрес русского хоккея

Двукратный олимпийский чемпион, советник президента ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал слова экс-нападающего «Ак Барса», «Нефтехимика», магнитогорского «Металлурга» и «Спартака» Тима Стэплтона в адрес главного тренера московского «Динамо» Владимира Крикунова.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее американский хоккеист в подкасте Spittin Chiclets назвал долбанутым 69-летнего российского специалиста, под руководством которого он ранее работал в «Нефтехимике».

«Стэплтон вспоминается мне как средненький хоккеист, который играл в нашей лиге в третьих звеньях. То, что он говорит, — это от небольшого ума. Как игрок он из себя ничего не представляет, его мнение равно нулю. К сожалению, те люди, которые приезжают играть в КХЛ, забывают, что они здесь, чтобы работать. Им дают любимую работу, а они по завершению позволяют себе нелицеприятные высказывания не только в адрес нашего хоккея, но и в адрес наших руководителей. Кто такой Стэплтон по сравнению с Владимиром Васильевичем Крикуновым? Это ведущий тренер российского хоккея. Стэплтон такими высказываниями показал свое полное бескультурье не только спортивное, но и человеческое. Грош ему цена как игроку и человеку.

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Прежде чем пригласить легионера в команду, нужно понять, что он из себя представляет. Важны не только игровые качества, но и человеческие. Необходимо изучить, как он себя вел и что говорил в разных странах и клубах, стоит ли вообще с ним связываться.

Напрашивается вполне логичный вопрос: «Зачем вы сюда приезжаете? Чтобы потом гадости говорить?» Во всех хоккейных странах, включая и США с Канадой, есть положительные и отрицательные стороны. Как правило, положительные стороны игроки забывают, а говорят об отрицательных, — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Федоровым.


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Стэплтон — не первый североамериканский хоккеист, выступавший в КХЛ, который становится гостем подкаста Spittin Chiclets. В большинстве своем приходящие туда экс-игроки лиги высказываются в адрес России в очень негативном ключе.

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