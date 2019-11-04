«Это от небольшого ума». Михайлов оценил критику американцев в адрес русского хоккея

«Стэплтон вспоминается мне как средненький хоккеист, который играл в нашей лиге в третьих звеньях. То, что он говорит, — это от небольшого ума. Как игрок он из себя ничего не представляет, его мнение равно нулю. К сожалению, те люди, которые приезжают играть в КХЛ, забывают, что они здесь, чтобы работать. Им дают любимую работу, а они по завершению позволяют себе нелицеприятные высказывания не только в адрес нашего хоккея, но и в адрес наших руководителей. Кто такой Стэплтон по сравнению с Владимиром Васильевичем Крикуновым? Это ведущий тренер российского хоккея. Стэплтон такими высказываниями показал свое полное бескультурье не только спортивное, но и человеческое. Грош ему цена как игроку и человеку.