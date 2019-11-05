«Хоккей — моя первая любовь. А сексуальное напряжение снимаю на ринге!» Юлия Ушакова умеет зажигать не только на трибунах «Спартака»
Откровенное до мурашек интервью с
Откровенное до мурашек интервью с
Юлию Ушакову знают все без исключения болельщики «Спартака», потому что не заметить ее на трибуне просто невозможно. Она не просто всегда красива и экстравагантна, она сногсшибательна настолько, что не оглянуться ей вслед просто не выйдет. А уж ее наряд медсестры, надетый на недавний хеллоуин, совпавший с домашним матчем
Наверное, её не прочь переманить на свои матчи и фанаты других клубов, но… «Мне идет красный!». И этим сказано всё. Поэтому Юля вот уже третий год зажигает на матчах «гладиаторов». И давно стала яркой визитной карточкой клуба. Благо что именно с бойцами на арене ее, пожалуй, больше всего связывают и личные достижения в спорте.
Ведь хрупкая и очаровательная Юля — двукратная чемпионка мира по бодифитнесу и, соответственно, заслуженный мастер спорта России. Что такое пахать на тренировках и выводить себя на пик формы, она знает не понаслышке. А еще она родилась в хоккейной семье, ее брат и сейчас выступает за фарм «Торпедо». Кроме того, Ушакова закончила университет и имеет диплом журналиста. А также больше полумиллиона подписчиков в Инстаграм, где пропагандирует ЗОЖ и красоту женского тела.
Но главное, что это человек из которого энергия бьет ключом и, похоже, никогда не иссякает. А в том, что в интервью она зажигает еще больше, чем на трибунах, вы сейчас сможете убедиться сами!
— Для меня хоккей — это первая любовь, — сразу признается Юля. — Причем в самом прямом смысле. В 16 лет я была в своей родной Тюмени уже выдающейся спортсменкой, выиграла чемпионат мира по бодифитнесу среди юниоров. Ну такая суперзвезда местного масштаба. И влюбилась, конечно, в хоккеиста «Рубина», Димку. Ведь профессиональный хоккеист — это что? Весь такой крутой, на классной тачке и вообще на понтах! Ему было за двадцать и как же он красиво ухаживал! Дарил огромные букеты, катал на «Гелендвагене»… Я чувствовала себя настоящей принцессой!
— А потом?
— А потом: «Тыдыщ!». Любовь прошла, и он
— Неужели с тех пор ни разу не встречались?
— Никогда. Слышала только потом, что он завершил карьеру.
— Я так понял, что в 16 лет вы приходили на матчи на шпильках, в мини и максимально ярком макияже — чтоб со льда заметили.
— Конечно, как все! Да, кстати, вот еще интересная история. Знаете Сашу Осипова, который недавно играл в «Спартаке», а сейчас в «Адмирал» перешел? Мы с ним в одном университете учились. И он меня в Тюмени приглашал кофейку сходить вместе попить. Еще до своей женитьбы, конечно. Общались с ним
— Имидж у вас действительно всегда дерзкий. Настоящих мужчин он просто не может не провоцировать.
— Так это же прикольно! Может, я иногда и перегибаю, как, например, недавно на Хеллоуин, когда я пришла на матч в костюме медсестры из сексшопа. А знаете, что оказалось в итоге самым забавным? Жены сами фоткали своих мужей со мной! Это было на протяжении всего матча: «Иди-иди, вставай, я тебя щелкну!». Наверное, если рассматривать мой образ отдельно от матча — это действительно провокация. Но когда на трибунах толпа, движуха, да еще «Спартак» побеждает… Все срастается, и никто не считает, что это пошло. Все рады, все друг друга любят. Мне, кстати, очень нравится, что меня на хоккее правильно воспринимают.
— А бывало, что «неправильно»?
— Пару лет назад, когда я только начала работать на матчах «Спартака», меня даже «фанатка» клуба воспринимала в штыки: «Что это тут за кукла Барби ходит? Ты кто такая вообще? Не мешайте». Там очень серьезные мужчины, для них поддержка команды — святое. Но постепенно мы познакомились поближе, теперь я уже многих по именам знаю. Можем пошутить друг над другом.
— Заметил, что в нынешнем сезоне вы стали реже появляться на матчах.
— Это специально! Чтобы болельщики ко мне не привыкали и не относились, как к
— Но ведь мужики на матчах к вам наверняка реально пристают? Особенно когда на вас костюм медсестры и жен, снимающих на телефон, рядом нет.
— Всякое бывает. Примечательно, что со мной всегда работают худенькие операторы, которые не выглядят
Если говорить о случаях откровенного беспредела… Бывало, что ко мне на матчах подходили и говорили, что, мол, вот давай выйдем, у меня тут за углом машина, там для тебя специальный подарок и, короче, обязательно надо туда пойти. Или заманивали
— Провокации были?
— Однажды раздался звонок. Голос нетрезвый, но такой настойчивый. Собеседник представился как
— Вообще болельщики — очень ревнивый народ. И вас ассоциируют именно со «Спартаком».
— В
— Кстати, как началось ваше сотрудничество с
— Да поначалу меня просто приглашали в ложу, дарили подарки. Я
— Костюмы сами себе придумываете?
— Да. Образ, одежда — это полностью моя инициатива. У меня дома два гардероба. В одном все только
— С тренерами и игроками за три сезона успели познакомиться поближе?
— Очень тепло отношусь ко всей команде, которая занимается продвижением «Спартака». Организация на наших домашних матчах дает фору многим клубам. Это факт. Околохоккейная обстановка всегда очень теплая. Тут всегда движуха, подарки… И даже если
С большим уважением отношусь к руководителям клуба. Они дают нам простор для действий. Но с хоккеистами я контактирую немного. Для этого у нас есть непревзойденный Артем Батрак. Ну и вы же знаете мой образ! Если бы я была чуток поскромнее, наверное, начала работать уже и
Но сейчас я хочу больше работать в Интернете, чем на ТВ. И моя основная цель — не игроки, которым надо настраиваться на серьезный матч, а болельщики. И мне с ними действительно интересно общаться. Потому что в хоккее мне больше нравится не логика, а эмоции. Когда на площадке происходит напряженный момент, я не на лед смотрю, а вокруг. Прямо хочется фиксировать эти лица — мужичка, лениво доедающего чипсы, девушку, ждущую, когда же все это закончится. И тут же на контрасте сумасшедших фанатов, у которых реальная тахикардия, когда игрок их команды к воротам мчится. Вот это для меня жизнь! То, что здесь и сейчас. Поэтому на матчах я всегда осень сильно заряжаюсь от окружающих меня людей.
— Интересно ваше женское мнение о главном тренере «Спартака» Олеге Знарке, которого считают одним из самых брутальных тренеров КХЛ.
— За Знарком было интересно наблюдать даже, когда он еще не был тренером нашей команды. При том, что он человек, зачастую настроенный жестко против прессы: «Не снимайте! Отвалите!». Может
Так вот Знарок к каждому своему игроку психологически привязывается. Потому что сложно наладить контакт с тренером, который ставит между собой и хоккеистами стену и ведет себя только как шеф или начальник.
У Знарка,
Поэтому мне, как творческому человеку, такие люди безумно интересны. Я бы с удовольствием его в своем видео снимала, если бы… не боялась!
— Значит,
— Конечно! Как представлю, что надо придумать и снять со Знарком
— Ну уж со словом «пахать» вы должны быть сами хорошо знакомы. Уверен, что ни один хоккеист не проводит времени в тренажерном зале больше, чем чемпионка мира по бодифитнесу.
— Потому что когда человек двигается к конкретной цели — стать чемпионом, — он не растрачивает время и энергию на посторонние вещи. Когда я серьезно готовилась к соревнованиям, то свою задницу в зеркале не фоткала. Я реально тренировалась. Заниматься самолюбованием даже мыслей не было! И я бы многим современным спортсменам и спортсменкам напомнила о том, что надо видеть искусство в себе, а не себя любимого в искусстве. Мне вообще советская школа спорта нравится именно этим — отбрось свое «Я», работаем ради идеи, сборная должна занять первое место, забудьте о себе, главное команда… У нас такой подход в крови.
— Расскажите поподробнее о своих тренировках перед чемпионатом мира.
— Я вставала ежедневно в семь утра. Полтора часа тренировка. Потом завтрак, где все рассчитано до граммов. Не дай бог,
То же самое и у хоккеистов, даже молодых. Девчонки? Ну вот нас через пару дней с базы до вечера отпустят, замутим. А потом опять режим, отбой, тренировки… Но в этом есть и спортивная романтика. Только через такую дисциплину и жесточайший режим мы
— Судя по внешнему виду вы и сейчас из тренажерного зала не вылезаете.
— Я в спорте максималист — все или ничего. Поэтому либо я в жестком режиме, когда ем, сплю, писаю — все по часам. Либо… гуляй душа в рай! Ящик шампанского, вызывайте мне такси. Потом опять режим. Дальше снова: подружки, друзья, как я по вам скучала, надо все от жизни брать… Но со временем я пришла к выводу, что чем больше себя ограничиваешь, тем больше вероятность психологического срыва. Поэтому все ужасные диеты — это в прошлом, надо больше себе позволять. Например, раз в неделю разрешила себе два бокала вина. Два раза в неделю —
— В каком возрасте вы ушли из гимнастики в бодифитнес?
— В 14 лет. Слишком высокая для гимнастики была (сейчас рост Юли 171 см). Да еще и худая, угловатая, неказистая. Плюс по таланту — далеко не Хоркина. Мне со своим ростом тяжело было группироваться и все эти свои кости собирать. Да и гибкости не хватало. Мечтала из гимнастики свалить. А вот в фитнесе себя реализовала. Спасибо моему тренеру — Евгению Колтуну — за всё, что он дал мне для реализации в этом виде спорта, в котором я реально хотела пахать! А если у тебя есть желание и упертость, обязательно своего добьешься. Даже кармически
— Зацепили ваши слова о тайском боксе. Почему вдруг такой жесткий вид единоборств?
— Люблю взрывную работу. И именно этим мне этот вид спорта сейчас интересен. Люблю все, где сильно, мощно… Тренер по боксу, Женя, говорит, что у меня хороший прямой правой. А вот с левыми пока не ладится.
— Но в спарринге ведь можно и по фейсу получить.
— Тут приходится перебарывать свой страх. Я реально боюсь, что мне выбьют зубы, — демонстрирует Юля свою широкую
— Ну красивое тело препятствием сейчас точно не станет. Скорее, наоборот.
— В современном мире — наверное. Но на мне эта мамина программа, похоже, все равно сказывается. А на ринге и на других функциональных тренировках я все эти эмоции выплескиваю. И после них я себя чувствую по хорошему опустошенной. Как будто после хорошего оргазма! После этого можно приехать домой и спокойно уснуть. Буду ли в будущем выступать на ринге? Посмотрим! Тренеру так и сказала: «Женька, сделай из меня Малышку на миллион!». Ну, а чего мне еще делать? Хочется нового преодоления. И путь это будут боевые искусства. Если способы твоего расслабления связаны со спортом и избегают вредных привычек, то это уже победа! Надо учиться кайфовать от правильных вещей. А то ведь у моих подписчиков в инстаграм складывается мнение, что я только развлекаюсь.
— Я вот тоже за час до нашего разговора подписался на ваш инстаграм. У вас там 533 тысячи подписчиков. Их количество возросло от вашей работы на матчах «Спартака»?
— Скажу честно, когда я приехала в Москву, то у меня в инстаграм было всего четыре тысячи подписчиков. Но я готовилась к своему заключительному в карьере чемпионату мира, много тренировалась и снимала буквально каждый свой день. Конечно, и выглядела не так, как обычные женщины. И этим привлекала внимание. Мышцы были настолько жесткими и рельефными, что, когда я заходила в зал, мне мужики всегда место на тренажерах уступали. Только зыркну, причем без негатива, просто, чтоб спросить. А в ответ сразу: «Берите, конечно».
Постепенно у меня росла реклама. Но в Москве ты можешь быстро набрать аудиторию, а потом остановиться. Потому что люди, которые реально интересуются фитнесом, просто кончились. И дело не в том, что ты в развитии остановился, но твоя ниша полностью заполнилась. И вот тут «Спартак» мне помог! Был очень крутой момент в прошлом сезоне, когда я выложила одну свою полуголую фотку. Хотя для фитнеса трусики, или топлесс спиной — это в порядке вещей, тут ничего такого.
— Это когда в лежите в лазарете с лангеткой на ноге? Это фото попало во все спортивные СМИ!
— Так ее потом опубликовали еще и в лондонской газете Daily Mirror, которая обвинила меня в сексизме. Я сначала не поняла, что это такое. Прогуглила — в чем же меня обвиняют. А потом… согласилась! Да, я за сексизм. Считаю, что женщина должна быть женщиной. И вот после этой публикации я брала телефон и каждый раз обнаруживала, что у меня плюс пять тысяч подписчиков. А кроме того, была масса сообщений от турков и индусов.
— Что предлагали?
— «Ты моя королева, я заберу тебя к себе в Стамбул».
— Вы вскользь проговорились о том, что ваше сердце до сих пор свободно. Неужели правда?
— Вот на семью у меня взгляды не либеральные, а весьма традиционные. Хочу, как мои родители, один раз выйти замуж и потом уже никуда не рыпаться, ходить с мужем под ручку, ездить на дачу…
— Может, лучше все же в спортзал?
— Если вместе, — замечательно! Мне вся эта семейная история очень нравится. Но пока я так себе ни разу и не сказала, что всё, вот сейчас я готова выйти замуж. Поэтому сейчас мне
— Иными словами, то, что вам суждено, рано или поздно само вас найдет?
— Да. Но при этом я не сижу дома у окошка, ожидая принца. Как советуют психологи, если хочешь, чтоб к тебе тянулись мужчины — займись собой. Но не в эгоистичном смысле. Надо заниматься и своим телом, и интеллектуальным ростом. Тогда будешь попадать в ситуации, где личная жизнь сама возникает непонятно откуда. Культа из этого я не делаю. Хотя постоянно подшучиваю сама над собой: вот, я не замужем. Может, найдете мне уже