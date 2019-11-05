Эксперт нашел позитив в серии поражений «Барыса» в КХЛ и назвал главную особенность сезона

2 ноября в Нур-Султане, «Барыс» потерпел пятое подряд поражение в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), уступив ЦСКА со счетом 0:3.

«В принципе, ничего страшного не произошло. «Барыс» по игре смотрелся не хуже. Во всех проигранных матчах немного подвела реализация и не хватило везения. Однако посмотрите, с кем играли: это ЦСКА, «Металлург», «Автомобилист» и «Ак Барс».

Я думаю, что главное у команды есть стабильность. Во всех матчах подопечные Скабелки показывали добротный хоккей. Я думаю, результат придет. Тем более, что у ребят есть целая неделя отдыха до следующего матча.

Другое дело, что «Барыс» является базовым клубом сборной. Впереди у хоккеистов непростой сезон, включающий в себя отбор на Олимпиаду. Этот фактор также может сказаться на выступлении клуба. Тем не менее, уже заметно, что в нашей команде появились новые имена. Я думаю, что «Барыс» выступит стабильно и в этом сезоне, — поделился Шавернев.