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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт нашел позитив в серии поражений «Барыса» в КХЛ и назвал главную особенность сезона

В кризисе ли «Барыс» или все под контролем — на этот вопрос в интервью корреспонденту Vesti.kz ответил государственный тренер РК по хоккею Сергей Шавернев. В ходе беседы он объяснил особенность нынешнего сезона для казахстанского клуба и подчеркнул главный фактор.

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2 ноября в Нур-Султане, «Барыс» потерпел пятое подряд поражение в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), уступив ЦСКА со счетом 0:3.

«В принципе, ничего страшного не произошло. «Барыс» по игре смотрелся не хуже. Во всех проигранных матчах немного подвела реализация и не хватило везения. Однако посмотрите, с кем играли: это ЦСКА, «Металлург», «Автомобилист» и «Ак Барс».

Я думаю, что главное у команды есть стабильность. Во всех матчах подопечные Скабелки показывали добротный хоккей. Я думаю, результат придет. Тем более, что у ребят есть целая неделя отдыха до следующего матча.

Другое дело, что «Барыс» является базовым клубом сборной. Впереди у хоккеистов непростой сезон, включающий в себя отбор на Олимпиаду. Этот фактор также может сказаться на выступлении клуба. Тем не менее, уже заметно, что в нашей команде появились новые имена. Я думаю, что «Барыс» выступит стабильно и в этом сезоне, — поделился Шавернев.

Напомним, что «Барыс» до ЦСКА уступил «Локомотиву» (2:3), «Ак Барсу» (2:3), магнитогорскому «Металлургу» (1:2) и «Автомобилисту» (3:4). Следующий матч клуб проведет 12 ноября — на выезде с «Северсталью».

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