Напарник для Дица? Как «Барыс» будет использовать чемпиона мира и обладателя Кубка Гагарина

Источник: РИА "Новости"

В Континентальной хоккейной лиге Охтамма появился вместе с «Йокеритом» в дебютном для клуба сезоне 2014/15. Защитник приехал в лигу статусе вице-чемпиона мира, а в клубе уверенно входил в ТОП-4 среди защитников. В 65 встречах сезон он набрал 14 (2+12) очков, а показатель полезности составил «+13».

Похожих результатов защитников добился и втором сезоне с «Йокеритом» — восемь (4+4) очков и «-7». Финский клуб успешно квалифицировался в плей-офф КХЛ, проиграл в шести матчах «Торпедо». Следующие два сезона защитник провел в «Ак Барсе».

В Казани у Охтамаа было много времени льду и статистика на его обычном уровне — 14 (3+11) и 12 (4+8). В чемпионском для казанцев сезоне финн отыграл все 19 встреч в плей-офф, проводя на льду в среднем по 21 минуте.



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Будет ли он полезен для «Барыса»? Скорее всего, да. 31-летний игрок, помимо Кубка Гагарина, трижды был в финале чемпионатов мира — один из них выиграл. В отсутствии Виктора Сведберга, который не играет из-за травмы, Охтамаа должен войти в ТОП-4 игроков обороны, вместе с Дарреном Дицем, Алексеем Маклюковым и Джесси Блэкером.

Практически все свои голы в КХЛ финский игрок забил в равных составах. Можно предположить, что Охтамаа будет заигран в дуэт в Дицу, а Маклюкова объединят с Блэкером. Или новичок заменит Леонида Метальникова и будет играть вместе с Джесси.

Как и в случае с приходом Линуса Виделля, подписание финского защитника выглядит сигналом к тому, что Сведберга мы увидим не скоро, а оборону укреплять нужно. Виделль, напомним, заменил в составе травмированного финна Ииро Пакаринена.

Есть и еще одна параллель у Виделля с Охтамаа — оба не играли со старта сезона в КХЛ. И если Линус тренировался в домашних условиях, то Атте выступал в аренде в Швейцарии за «Лугано». Можно предположить, что должен быть в хорошем игровом тонусе.